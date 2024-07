“La donna del lago”, lascio la mia vita per investigare su un crimine

Natalie Portman su Apple Tv+ nel thriller tratto da un bestseller "La donna del lago" Credit: © Apple Tv+ Francesco Chignola







Si puo' vedere su

Nella Baltimora del 1969 le storie di due donne stanno per incrociarsi lasciando un segno indelebile nelle vite di molti. Da una parte c’è Maddie Schwartz (Natalie Portman, anche produttrice), una casalinga che lascia casa e marito per dedicarsi al giornalismo investigativo. Dall’altra, Cleo Sherwood (Moses Ingram), una madre che lavora nell’ombra per migliorare le condizioni della comunità nera.

Sarà la sparizione di una ragazza a dare il via alla storia di “La donna del lago”, miniserie thriller tratta dal bestseller di Laura Lippman. Dal 19 luglio su Apple Tv+ arrivano i primi due episodi, gli altri cinque ogni venerdì.