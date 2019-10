“La fantastica signora Maisel”: il nuovo trailer della terza stagione

14 Ottobre 2019 | 15:42 di Giulia Ausani

Manca sempre meno al ritorno di Midge Maisel. Il 6 dicembre infatti su Amazon Prime Video arriva la terza stagione de "La fantastica signora Maisel", la serie vincitrice di 16 Emmy creata da Amy Sherman-Palladino e da lei anche scritta e diretta insieme al marito Daniel Palladino.

Nei nuovi episodi, Midge (Rachel Brosnahan) sarà impegnata in un tour di spettacoli, come sempre accompagnata dall'amica e agente Susie (Alex Borstein). Come sempre ci sarà spazio anche per seguire le vicende di chi sta attorno a Midge, come il marito Joel (Michael Zegen) e i genitori Abe (Tony Shalhoub) e Rose (Marin Hinkle).

Tra le new entry di questa stagione ci sono l'attore di "This is us" Sterling K. Brown, in un ruolo ancora da svelare, e un volto noto ai fan di "Una mamma per amica": Paris Geller ovvero Liza Weil, che interpreta un personaggio di cui al momento non sappiamo ancora nulla.