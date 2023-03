“La fantastica signora Maisel”: il teaser trailer della quinta stagione

Midge Maisel è al suo ultimo tour: in aprile arriva l'ultima stagione della serie di Amy Sherman-Palladino Rachel Brosnahan in "La fantastica signora Maisel" Credit: © Prime Video Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

C’è una data di uscita (e un primo teaser trailer) per "La fantastica signora Maisel", che con la quinta stagione si avvia alla conclusione della storia del personaggio interpretato da Rachel Brosnahan e inventato da Amy Sherman-Palladino. Il capitolo finale debutta con i primi tre episodi su Prime Video da venerdì 14 aprile, con un episodio a settimana fino al 26 maggio.

Dove eravamo rimasti

La quarta stagione si era chiusa con Midge che stava provando a ricostruire la proria carriera e la propria reputazione. L'avevamo salutata colpita da un'illuminazione di fronte al cartellone pubblicitario del The Gordon Ford Show durante una tempesta di neve.

La trama della quinta stagione

Midge si ritrova più vicina che mai al successo che ha sognato, solo per scoprire che più vicino che mai significa ancora molto lontano.

Il teaser trailer

Il cast

Nel cast tornano ovviamente la protagonista Rachel Brosnahan insieme a Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak e Caroline Aaron. C’è ancora un’incognita su Luke Kirby: l’interprete di Lenny Bruce non figura tra le presenze fisse dell'ultima stagione, ma non si sa se salterà fuori come guest star o se non comparirà nell’ultima stagione. Dalle prime anticipazioni, Kelly Bishop e Milo Ventimiglia riprenderanno i loro ruoli da ospiti, mentre le altre guest star della stagione precedente Alfie Fuller (la nuova assistente di Susie, Dinah Rutledge), Jason Ralph (Mike Carr) e Reid Scott (il conduttore di talk show Gordon Ford) sono stati promossi a regolari nella prossima stagione.