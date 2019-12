“La fantastica signora Maisel”: trama, cast, trailer e nuovi personaggi

06 Dicembre 2019 | 10:44 di Giulia Ausani

Midge va in tournée nella terza stagione di “La fantastica signora Maisel”, disponibile su Amazon Prime Video da venerdì 6 dicembre. La serie creata dalla mente geniale di “Una mamma per amica”, Amy Sherman-Palladino, si riconferma uno dei titoli più amati delle produzioni originali Amazon.

E anche uno dei più premiati: dopo i due Golden Globe e i cinque Emmy vinti nel 2018, quest’anno si è aggiudicata un altro Golden Globe - miglior attrice protagonista in una comedy perla protagonista Rachel Brosnahan - e altri due Emmy (miglior attore non protagonista per Tony Shalhoub e miglior attrice non protagonista per Alex Borstein).

La trama

La carriera di Midge è a una svolta decisiva: è impegnata nella sua prima tournée al seguito del famoso cantante Shy Baldwin (Leroy McClain), esibendosi in apertura dei suoi concerti in diverse città degli Stati Uniti, da Las Vegas a Miami. Ad accompagnarla naturalmente c’è la sua manager, Susie (Alex Borstein), che però deve dividersi tra lei e la sua nuova cliente (nonché nemesi di Midge), Sophie Lennon (Jane Lynch).

E mentre Midge è in tour, seguiamo anche ciò che succede a New York: Joel (Michael Zegen) cerca di realizzare il suo sogno di aprire un night club tutto suo, ma deve scontrarsi con un locale nella cui cantina si nasconde una bisca cinese clandestina di gioco d’azzardo; mentre Abe (Tony Shalhoub) e Rose (Marin Hinkle) devono rinunciare al loro magnifico appartamento nell’Upper West Side e accontentarsi di una sistemazione di fortuna dagli odiati consuoceri.

Il trailer

I nuovi personaggi

Sono tre le grandi new entry di questa stagione. Già dal trailer i fan di “This is us” avranno riconosciuto Sterling K. Brown, che qui interpreta Reggie, il severo e intransigente manager di Shy Baldwin.

Dopo essere stata la brillante, ma nevrotica Paris in “Una mamma per amica”, Liza Weil torna a collaborare con Amy Sherman-Palladino nel ruolo di Carole, musicista dell’entourage di Shy Baldwin. Mamma single, stringerà amicizia con Midge e la farà riflettere sul vero significato di indipendenza per una donna degli Anni 50.

A New York invece troviamo Stephanie Hsu nei panni di Mei, donna energica e volitiva che darà una mano a Joel con il suo nuovo locale a Chinatown, nei cui sotterranei si nasconde una bisca clandestina.