“La fortuna”: trama, cast e trailer

Il 30 e 31 maggio va in onda su Rai1 la miniserie d’avventura con Stanley Tucci Simona De Gregorio







A chi appartiene un tesoro che non ha un proprietario? Intorno a questa domanda ruota la miniserie d’avventura "La fortuna", in onda su Rai1 il 30 e 31 maggio.

Trama e Cast

Il capitano Frank Wild (Stanley Tucci) trova sul fondale dell’Atlantico un tesoro all’interno de La Fortuna, una nave spagnola affondata dalla marina britannica nelle acque portoghesi nel 1804. Lo porta quindi in acque americane ma gli spagnoli ne rivendicano la proprietà. E affidano la missione di recupero al giovane diplomatico Alex Ventura (Álvaro Mel), aiutato dalla funzionaria del Ministero della Cultura Lucia (Ana Polvorosa) e da Jonas Pierce (Clarke Peters), un avvocato appassionato di storie di pirati.

Trailer

A dirigere la miniserie è Alejandro Amenábar, il regista cileno noto per film come "The Others" con Nicole Kidman, "Mare dentro" con Javier Bardem e "Agorà" con Rachel Weisz. «Chi non vorrebbe fare un film o una serie tv così, che abbia il fine di divertire e regalare leggerezza al pubblico?» ha detto il regista, alla sua prima serialità. «"La Fortuna" mi ha permesso di fare un salto nel passato e di sfruttare tutto il cinema che amavo da bambino, i film di Steven Spielberg o di James Cameron… E come in ogni storia di avventura c’è molto umorismo, qualcosa che fa parte di me ma che non ho messo mai nei miei film».

Non meno entusiasta è Stanley Tucci, già visto in tanti film di successo da "Il diavolo veste Prada" a "Hunger Games" e "Amabili resti": «Il mio personaggio è singolare. All’inizio sembra un vero pirata ma poi ha una svolta inattesa. E la chance di lavorare con un grande come Amenábar non capita a tutti. Una vera... fortuna!».