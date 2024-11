“La gabbia”, la serie tv sull’MMA di Netflix

Spopola la serie tv sulle arti marziali miste con protagonista Melvin Boomer Melvin Boomer in una scena de "La Gabbia". Credit: © William Dupuy/© 2023 Netflix, Inc. Paolo Di Lorenzo







Il mondo delle MMA - le arti marziali miste - sbarca su Netflix con la prima serie televisiva dedicata a questa disciplina. Si intitola "La gabbia", è in lingua francese e in pochi giorni ha raggiunto la vetta delle classifiche dei titoli più visti in diversi Paesi, Italia inclusa.

I motivi del successo? È una storia di seconde possibilità che racconta un mondo, quello delle MMA, senza filtri e senza diluirne la violenza. Dentro e fuori dalla gabbia, le vite dei personaggi sono rappresentate con grande rispetto per una realtà che conta più di 20mila atleti (tra dilettanti e professionisti) al mondo. Sono cinque gli episodi che costituiscono la prima stagione, per la regia di Gastambide e David Krespine, disponibili dallo scorso 8 novembre.

La trama

Taylor è un giovane lottatore che sogna di diventare un professionista. Fatica a farsi notare finché un combattimento inaspettato non gli offre una grande opportunità e gli fa incontrare un feroce rivale. Quando riesce a mettere al tappeto un campione piuttosto rinomato e temuto, Taylor vede il suo mondo capovolgersi improvvisamente.

Sono in molti a vedere in lui un astro nascente delle MMA, con tutte le carte in regola per scalare i ranghi e diventare protagonista della scena mondiale dell'UFC. Il ragazzo si ritrova così di fronte alla scommessa di una vita: allontanarsi dal suo club e intraprendere una strada ripida e scoscesa, che potrebbe portarlo all'apice ma anche condurlo verso il baratro, oppure continuare a restare ai margini.

Taylor inizia così la lotta di una vita, proprio lui che da quella vita non si è mai visto regalare nulla. Il riscatto tanto agognato potrebbe essere dietro l'angolo, così come il rischio di bruciarsi e tornare all'anonimato.

Il cast e i personaggi

Capitanato da Melvin Boomer nel ruolo di Taylor Kita, il cast include Franck Gastambide (il creatore della serie che appare nel ruolo di Boss), Edwige Ahonto (che presta il volto a Elena), Antoine Simony (nei panni di Niko), Yanisse Kebbab (che porta in scena Bilal), Bosh (nella parte di Ibrahim Ibara), Alka Matewa (che è Ahmad), Jammeh Diangana (l'attore di Justin) e Camille de Sablet (in scena come Isabelle).

La serie si avvale inoltre della partecipazione di numerose stelle dell'MMA che appaiono nei panni di loro stessi, come Georges Saint-Pierre, Abdel detto "The Blade", Medjedoub, Anissa Meksen, Ciryl Gane, Taylor Lapilus, Jon Jones, Morgan Charrière e Abdoul Abdouraguimov.