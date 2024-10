“La legge di Lidia Poët 2”, nuove battaglie e nuovi sentimenti

Dal 30 ottobre su Netflix arriva la seconda stagione, ne abbiamo parlato con Matilda De Angelis, Gianmarco Saurino ed Eduardo Scarpetta Matilda De Angelis in "La Legge Di Lidia Poët" Credit: © Netflix Federica Marcucci







Lidia Poët sta tornando con nuovi casi da risolvere e battaglie ancor più importanti da vincere. Presentata in anteprima ad Alice nella Città, rassegna parallela della Festa del Cinema di Roma,

"La legge di Lidia Poët 2" riporta sul piccolo schermo il personaggio interpretato da Matilda De

Angelis: una versione romanzata e pop della storia della prima donna a entrare nell’Ordine degli avvocati in Italia le cui vicende sono spunto di riflessione su tematiche ancora oggi attualissime. In un mondo in cui gli uomini decidono anche per le donne, a Lidia non è permesso fare l’avvocato, ma la sua ambizione e il suo coraggio non conoscono limiti. E stavolta ci si metterà in mezzo anche il cuore.

Il cast

A guidare il cast della serie è ancora una volta Matilda De Angelis nei panni della protagonista

Lidia Poët, insieme a lei rivedremo inoltre Eduardo Scarpetta e Pier Luigi Pasino che interpretano

rispettivamente il giornalista Jacopo Barberis ed Enrico Poët, il fratello di Lidia. In questa nuova

stagione si unisce inoltre al cast Gianmarco Saurino nei panni del procuratore Fourneau,

personaggio che stringerà un rapporto particolare con la protagonista.

L'intervista a Matilda De Angelis, Gianmarco Saurino ed Eduardo Scarpetta

La trama

Lidia è un avvocato, ma non può esercitare perché gli uomini hanno deciso per lei. Mentre si batte

per i diritti suoi e delle altre donne nuovi casi da risolvere emergono e Lidia dovrà tornare a collaborare con Jacopo, riscoprendo quella complicità che da sempre la lega a lui. Ma un altro

uomo, il Procuratore Fourneau, che tratta Lidia come sua pari, darà filo da torcere alla protagonista

facendola mettere in discussione anche sul piano dei sentimenti.

Perché vedere "La legge di Lidia Poët"

Pur ambientata sullo sfondo della Torino di fine Ottocento, "La legge di Lidia Poët" parla del mondo

di oggi con sagacia e irriverenza, mettendo al centro una protagonista unica nel suo genere. «I

linguaggio di Lidia si muove su degli equilibri fragili» ci dice Matilda De Angelis che aggiunge «Ha

una comicità abbastanza piccata e irriverente, non abbiamo tantissime reference nostrane in

questo senso». È proprio l’unicità di Lidia a rendere anche questa seconda stagione così dinamica grazie al rapporto con i due attori maschili co-protagonisti, Eduardo Scarpetta e Pier Luigi Pasino, entrambi affascinati dalla determinazione della ragazza. «Fortunatamente i nostri due personaggi la vedono per quello che è» dice Eduardo Scarpetta concludendo «la ascoltano e le danno coraggio in questa sua battaglia, accettando quello che lei è e vuole».