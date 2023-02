“La legge di Lidia Poët”: la storia (quasi) vera della prima avvocata italiana

Matilda De Angelis ed Eduardo Scarpetta in una serie di Netflix ambientata a Torino a fine ‘800 “La legge di Lidia Poët” Credit: © Netflix Solange Savagnone







I casi al centro dei sei episodi di “La legge di Lidia Poët” (su Netflix dal 15 febbraio) sono inventati. Come pure alcune “licenze narrative” volutamente anacronistiche e moderne come, per esempio, gli abiti della protagonista che indossa pantaloni e giacche di pelle che all’epoca non si usavano. Ma Lidia Poët è esistita veramente e ha vissuto a Torino nella seconda metà del 1800: «La sua storia non è nota come dovrebbe, ma è stata la prima donna laureata in Legge, un’avvocata a cui fu revocata l’iscrizione all’albo solo perché donna» spiega Matilda De Angelis, al suo primo ruolo da protagonista in una serie.

«È stato emozionante raccontare la storia di una donna così poco conosciuta ma fondamentale per l’avanzamento dei diritti. Mi sono divertita, ma anche stancata. Non avevo mai partecipato a un progetto nel quale ero tanto protagonista e ho sentito la pressione e la paura di non essere all’altezza. È stato difficile e stressante, ma per fortuna sul set c’erano Eduardo Scarpetta e Pier Luigi Pasino, senza di loro non mi sarei divertita così tanto, ho trovato due amici per la vita!».

Pasino interpreta infatti Enrico Poët, fratello di Lidia, anche lui avvocato, sposato con Teresa (Sara Lazzaro) e padre di Marianna (Sinéad Thornhill). Farà lavorare nel suo studio la sorella quando sarà radiata e rimarrà senza soldi, ospitandola nella villa di famiglia (si trova a Racconigi, vicino a Torino). Scarpetta invece è un giornalista «anarchico e alcolizzato», nonché il cognato di Enrico: «Jacopo Barberis è un personaggio totalmente inventato a cui è stata affidata la linea comica della serie. È funzionale alla storia perché grazie al suo lavoro aiuterà Lidia a risolvere i casi e viceversa» spiega Scarpetta. «A legarli è la ricerca della verità ma anche un stile di vita piuttosto libertino». Aggiunge Matilda: «All’inizio i due non si sopportano e si tengono testa, ma sono attratti l’uno dall’intelligenza dell’altro. Sono entrambi personaggi moderni, fuori dagli schemi e dalle norme dell’epoca. Jacopo poi è estremamente “femminista” ed era importante, secondo me, raccontare un uomo che stesse dalla parte delle donne».

La serie, prodotta e diretta da Matteo Rovere, è stata girata interamente a Torino e dintorni, compresi gli interni che sono originali e non sono stati ricreati in un teatro di posa. «Torino è un set a cielo aperto, è rimasta cristallizzata in quell’epoca e io me ne sono innamorata follemente. E poi la serie è ambientata in uno dei periodi storici che preferisco, in cui ogni giorno si inventava qualcosa di nuovo e assurdo, dal telefono all’elettricità. Penso si vivesse nello stupore continuo, ancora più di oggi» spiega Matilda De Angelis, che da Lidia si congeda così: «Mi ha lasciato una grande speranza per il futuro. Se lei a quel tempo ha lottato così duramente per una società migliore, allora posso fare la stessa cosa anche io, a mio modo».