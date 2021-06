“La leyenda de Sergio Ramos”, la storia e il cuore di un campione

Su Prime Video la biografia del calciatore Sergio Ramos Credit: © Prime Video Matteo Valsecchi







Si puo' vedere su

I campiono del suo livello si contano sulle dita di una mano: parliamo di Sergio Ramos, storico difensore e capitano della Spagna e del Real Madrid (anche se il suo futuro sarà altrove e verrà deciso nel corso delle prossime settimane). Proprio su di lui è incentrata la nuova docuserie di Prime Video “La leyenda de Sergio Ramos”.

Per chi non lo conoscesse, basta citare qualche numero. Sergio è stato una volta Campione del Mondo e due volte Campione d’Europa con la maglia della sua Nazionale, vittorie cui si aggiungono quattro Champions League e cinque scudetti nella Liga (ma l’elenco sarebbe ancora più lungo). La serie ne racconta i trionfi, ma anche la personalità fortissima che lo ha reso popolare fuori dal campo. Ad arricchire il racconto, le testimonianze di star (non solo del calcio) come Zinedine Zidane, Alejandro Sanz, Jorge Valdano e Rafa Nadal.