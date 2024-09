“La maison”, nel mondo della moda bisogna guardarsi le spalle

Si puo' vedere su

Il “fashion system” non è tutto tulle e merletti. Lo dimostra la miniserie “La maison” in arrivo il 20 settembre su Apple Tv+ (con i primi due episodi, cui segue un episodio a settimana fino al 15 novembre).

Protagonista è la Maison Ledu, capeggiata dal fondatore Vincent Ledu (Lambert Wilson), che sparisce di colpo dalle scene per un video diffuso che lo mette in cattiva luce. A questo punto si scatena l’inferno: gli eredi cercano di prendere il suo posto, affiancati da modelle e collaboratori. Ma non mancano gli antagonisti, come Diane Rovel (Carole Bouquet), la spietata dirigente del gruppo Rovel che vuole acquisire Ledu...