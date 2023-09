“La mia prediletta” e altri 7 thriller psicologici

Un profilo psicologico da brividi: quello dell'adolescente afroamericana Dre e del fenomeno dei fandom. La protagonista (interpretata dalla rivelazione Dominique Fishback, "Judas and the Black Messiah") è infatti ossessionata dalla popstar Ni'Jah (Nirine S. Brown) e per il suo idolo è disposta a tutto. Anche a macchiarsi le mani di sangue... Miniserie in sette episodi creata nel 2023 dall'infaticabile Donald Glover insieme a Janine Nabers.

Su Prime Video