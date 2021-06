“La misteriosa accademia dei giovani geni”, siamo quattro bambini prodigio

Parte su Disney+ una serie perfetta per tutta la famiglia "La misteriosa accademia dei giovani geni" Credit: © Disney+ Redazione Sorrisi







Si chiamano Reynie, Sticky, Kate e Constance e sono quattro bambini prodigio. Sono così intelligenti che, dopo aver viento il concorso per un'ambita borsa di studio, vengono reclutati per salvare il mondo...

Ma facciamo un passo indietro: il nostro pianeta è minacciato da una crisi globale che tutti chiamano "L'emergenza". Per venirne a capo, il bizzarro Signor Benedict (interpretato da Tony Hale) chiede aiuto proprio ai nostri quattro piccoli eroi: la soluzione del mistero, infatti, si potrebbe celare dietro le mura della loro prestigiosa accademia. Dovranno infiltrarsi e scoprire la verità...

Benvenuti in "La misteriosa accademia dei giovani geni", una nuova serie in partenza su Disney+ il 25 giugno, divertente e piena di sorprese, che strizza l'occhio ai classici film per famiglie della Disney ma con la sensibilità (e gli effetti speciali) di oggi.