“La misteriosa accademia dei giovani geni”: trama, cast e trailer

Avventura e mistero: la serie tv per ragazzi tratta dai libri di Trenton Lee Stewart arriva su Disney+ il 25 giugno “La misteriosa accademia dei giovani geni” Credit: © Disney+ Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Debutta il 25 giugno su Disney+ “La misteriosa accademia dei giovani geni”, una nuova serie per ragazzi in otto puntate tratta dalla saga di romanzi best-seller di Trenton Lee Stewart (il libro “La misteriosa accademia per giovani geni” è edito per l’Italia da Mondadori). Avventura, avversari sconosciuti e un gruppo di giovani amici dalle doti straordinarie, sono al centro del racconto che ha come protagonista Tony Hale (“Arrested Development”) nel doppio ruolo del Signor Benedict, un eccentrico studioso che dà vita alla squadra speciale di bambini, e del suo fratello gemello L.D. Curtain.

La trama

Reynie, Sticky, Kate e Constance sono quattro piccoli orfani prodigio che, dopo aver vinto una competizione per una borsa di studio, vengono reclutati dall’eccentrico Signor Benedict per una misteriosa missione per salvare il mondo da una crisi globale, conosciuta come l’Emergenza. I quattro dovranno infilarsi nell’Istituto per l’apprendimento della Veritas e dell’Illuminazione per scoprire cosa sta accadendo. Scopriranno così che il preside della scuola, L.D. Curtain, è il possibile responsabile del disastro mondiale e dovranno escogitare un piano per affrontarlo e sconfiggerlo.

Il cast

Oltre a Tony Hale, il cast vede protagonisti i giovanissimi Mystic Inscho nel ruolo del timido e intelligentissimo Reynie, Seth B. Carr in quelli del più nerd George “Sticky” e Emmy DeOliveira in quelli della vivace e leale Kate. Marta Kessler chiude la squadra nei panni della cinica e divertentissima Constance. Insieme a loro ci sono anche MaameYaa Boafo, Ryan Hurst, Kristen Schaal, Gia Sandhu e molti altri.

“La misteriosa accademia dei giovani geni” unisce giallo, dramma e commedia in un’avventura che piacerà soprattutto ai ragazzi, in cui non mancano imprese eroiche e prove di amicizia importanti. La serie è stata creata da Darren Swimmer e Todd Slavkin (che hanno entrambi lavorato alla scrittura di “Smalville”).

Il trailer