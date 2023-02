“La ragazza di neve”: la nuova serie crime spagnola

L'adattamento del romanzo di Javier Castillo ha conquistato in pochi giorni il primo posto tra le serie più viste in Italia su Netflix Redazione Sorrisi







Disponibile dal 27 gennaio su Netflix, "La ragazza di neve" ha rapidamente conquistato il primo posto tra le serie più viste (in Italia) sulla piattaforma streaming. La serie spagnola (titolo originale "La chica de nieve", in inglese "Snow girl") è l’adattamento dell’omonimo romanzo di Javier Castillo (Salani, 2022). In realtà, mentre il libro è ambientato a New York, la serie si svolge a Malaga, città natale di Castillo. Al centro della storia c’è la scomparsa di una bambina durante la sfilata dei Re Magi e a seguire il caso c’è un’apprendista giornalista, Miren, che indaga parallelamente all’ispettore Millán.

La trama

Malaga, 2010, sfilata dei Re Magi. Il momento più magico dell'anno si trasforma in un incubo per la famiglia Martín quando la figlia Amaya scompare tra la folla. L'apprendista giornalista Miren avvia un'indagine parallela a quella dell'ispettore Millán, risvegliando aspetti del proprio passato che avrebbe voluto dimenticare. Ma può contare sull'aiuto del collega Eduardo e non si fermerà finché non avrà trovato la bambina. Dov'è Amaya Martín?

Il trailer

Il cast

Protagonista sono Milena Smit e Aixa Villagrán, rispettivamente la stagista Miren Rojo e l’agente di polizia Belén Millán; con loro anche José Coronado (Eduardo), Aixa Villagrán (Belén Millán), Tristán Ulloa (David Luque), Loreto Mauleón (Ana Nuñez) e Raúl Prieto (Álvaro).