“La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton”: il teaser trailer e la data di uscita

Il prequel di "Bridgerton" dedicato alla (giovane) regina Carlotta arriva in streaming a maggio Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

È stata finalmente rivelata la data di uscita di "La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton": la miniserie in sei episodi sarà disponibile su Netflix dal prossimo 4 maggio. La notizia arriva dall’evento globale per i fan della serie che si è svolto a Londra il 14 febbraio. Proprio durante l'evento, la creatrice e produttrice esecutiva Shonda Rhimes ha lanciato anche il primo teaser trailer e le prime immagini.

Com’è noto da tempo (e come ricordato dal titolo stesso) si tratta di uno spin-off di "Bridgerton", per la precisione il prequel incentrato sulla giovinezza e ascesa della Regina Carlotta, interpretata da Golda Rosheuvel e da India Amarteifio nella sua versione da giovane. Entrambe le attrici erano presenti all’evento, insieme a Shonda Rhimes con altri membri del cast, come Corey Mylchreest (il giovane Re Giorgio), Arsema Thomas (Lady Danbury da giovane) e in collegamento video Adjoa Andoh (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton).

La trama

Dedicata all'ascesa al potere della regina Carlotta, la serie racconta come il matrimonio della giovane regina con il Re Giorgio abbia rappresentato non solo una grande storia d'amore, ma anche un cambiamento sociale, portando alla nascita dell’alta società inglese in cui vivono i personaggi di Bridgerton.

Il teaser trailer

Cast e personaggi