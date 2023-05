“La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton”: tutto iniziò con un matrimonio

Su Netflix lo spin-off di Bridgerton sulla consorte di Giorgio III Monica Agostini







Siamo abituati a vederla assertiva, un po’ acida, curiosa e divoratrice di dolci su un trono immenso e con parrucche sempre diverse: stiamo parlando della regina Carlotta in “Bridgerton”, dove la interpreta Golda Rosheuvel. Di lei sappiamo già molte cose, che ama il marito (che nella serie non si vede quasi mai) seppur malato, che adora i cani di razza Pomerania e i pettegolezzi di corte. Ma ora ne sapremo ancora di più: arriva dal 4 maggio su Netflix “La regina Carlotta: una storia di Bridgerton”, lo spin-off della famosa serie inglese tutto incentrato sul fidanzamento e sul matrimonio tra Carlotta, appunto, e re Giorgio III.

E il quadro del suo carattere diventerà completo: la giovane principessa (l’attrice India Amarteifio), seppur preparata a questo matrimonio combinato, fa di tutto per sfuggire dal suo futuro ruolo. E persevera in questo con la sua testardaggine fino a che non conosce Giorgio (Corey Mylchreest) e se ne innamora follemente. Da lì, sembra tutto in discesa, dall’organizzazione del matrimonio alla definizione dei ruoli di potere nella corte fino all’ingresso in scena di Lady Danbury, la dama personale che sta dietro a molte storie sentimentali di “Bridgerton”. Prendono forma nei dettagli molti personaggi che già conosciamo, con la sapiente e rassicurante firma (nel senso di produzione e sceneggiatura) di Shonda Rhimes.