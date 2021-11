“La ruota del tempo”: alla ricerca del drago

Una popolare saga fantasy sbarca su Prime Video Il cast de "La ruota del tempo" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Con 90 milioni di copie vendute in tutto il mondo, la saga letteraria di “La ruota del tempo”, scritta dal romanziere americano Robert Jordan tra il 1990 e il 2013, è considerata uno dei capolavori assoluti del fantasy. Era inevitabile che prima o poi diventasse una serie: prodotta da Sony e Amazon, la stagione d’esordio arriva su Prime Video il 19 novembre con i primi tre episodi da circa un’ora ciascuno (gli altri cinque usciranno poi a cadenza settimanale).

Protagonista della nostra storia è Moiraine Damodred, che appartiene a un’organizzazione chiamata Aes Sedai: riunisce le poche donne in grado di usare la magia. Moiraine è convinta che in un gruppo di giovani ci sia la reincarnazione del Drago Rinato, un essere mitologico che, secondo la profezia, potrà salvare il mondo. E non finirà qui: stanno già girando la seconda stagione.