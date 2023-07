“La ruota del tempo”: il trailer della seconda stagione

I nuovi episodi saranno disponibili dal 1° settembre su Prime Video Redazione Sorrisi







Dal 1° settembre su Prime Video sarà disponibile seconda stagione de "La ruota del tempo". Basata sui best-seller di Robert Jordan, la serie fantasy è uno dei titoli di punta dello streaming di Amazon. I nuovi episodi sono basati sul secondo romanzo, intitolato “La grande caccia” e contiene elementi del terzo romanzo, “Il drago rinato”. Girata in Repubblica Ceca, Marocco e Italia, è stata adattata per la televisione da Rafe Judkins, che ne è produttore esecutivo e showrunner.

Il trailer

Il trailer mostra gli amati personaggi della serie alle prese con la minaccia mortale della crescente oscurità e fornisce un’anteprima su nuovi personaggi amati dai fan della saga letteraria, come Elayne Trakand, Aviendha e Lady Suroth, oltre alle anticipazioni di adrenaliniche battaglie e easter egg.

Cosa raccontava la prima stagione

Un umile ragazzo di campagna, Rand al’Thor scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo... o a distruggerlo. Nel tentativo di proteggerlo dall’Oscuro, un esercito di potenti streghe deve fare i conti con il suo crescente potere e la sua invadente follia. La Ruota del Tempo gira e l’Ultima Battaglia si avvicina. Anche se Rand pensava di aver distrutto l’Oscuro, il male non è scomparso dal mondo.

La trama

Nella seconda stagione, nuove e vecchie minacce inseguono i giovani amici di Two Rivers, ora sparsi per il mondo. La donna che li ha trovati e guidati non è ora in grado di aiutarli, quindi devono trovare altre fonti di forza. L’uno nell’altro, o in loro stessi. Nella Luce... o nell’Oscurità.

Il cast

Oltre a Josha Stradowski nel ruolo di Rand al’Thor, il cast comprende Rosamund Pike nel ruolo di Moiraine Damodred, Daniel Henney come Lan Mandragoran, Zoë Robins nei panni di Nynaeve al’Meara, Madeleine Madden come Egwene al’Vere, Marcus Rutherford nel ruolo di Perrin Aybara, Dónal Finn nei panni di Mat Cauthon e Ceara Coveney come Elayne Trakand.