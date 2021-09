“La ruota del tempo”: trama, cast e trailer della serie fantasy

La serie tratta dai best-seller di Robert Jordan con protagonista Rosamun Pike arriva su Prime Video a novembre Il cast de "La ruota del tempo" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Basata su una delle serie di romanzi fantasy più amate, arriva su Prime Video dal 19 novembre “La ruota del tempo”.

La serie con protagonista Rosamund Pike è l’adattamento televisivo dei best-seller fantasy di Robert Jordan. I primi tre episodi della Prima Stagione saranno disponibili venerdì 19 novembre, mentre un nuovo episodio sarà disponibile ogni venerdì, sino ad arrivare al finale di stagione il 24 dicembre.

A maggio, quando si sono concluse le riprese in Repubblica Ceca, è arrivato anche già il semaforo verde per una seconda stagione.

La trama

Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

