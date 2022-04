“La scogliera dei misteri”, trama e cast della serie di Rai1

Al via un’appassionante miniserie francese in cui la protagonista cerca la verità sulla sua famiglia Barbara Mosconi







Lo scenario è quello della suggestiva Bretagna, nella Francia del nord: spiagge bagnate dall’Oceano Atlantico, maree che coprono e scoprono i litorali, piccoli villaggi arroccati su verdi pendii. È qui che arriva Lola Brémond, una ragazza di Bordeaux laureata in gestione alberghiera, che è stata convocata per un colloquio di lavoro come assistente manager presso un rinomato hotel. Ma giunta sul posto si accorge che il colloquio non esiste e nel frattempo, avvisata da un sms anonimo, legge sul giornale locale un articolo che rievoca la morte di Manon Jouve, una donna trovata morta ai piedi delle scogliere 25 anni prima. La notizia tormenta ancora gli abitanti della regione, ma sconvolge molto di più Lola perché la donna è praticamente uguale a lei.

Da qui parte la storia di “La scogliera dei misteri”, miniserie francese in tre serate (6 episodi) su Rai1 da martedì 12 aprile che intreccia per l’appunto mistero, suspense, azione e colpi di scena. Il titolo originale è “Jugée coupable” (ossia “Dichiarata colpevole”) e s’inserisce nel genere “crime” perché la protagonista si mette in cerca dell’assassino di quella che si rivela essere... sua madre.

A interpretare Lola è l’attrice Garance Thénault, volto poco conosciuto in Italia e abbastanza nuovo anche in Francia. Ha confessato di aver accettato questo doppio ruolo (lei è sia la figlia sia la madre) con grande motivazione e, insieme, con un certo timore. «Questo progetto era così incredibile che era impossibile non farlo» ha spiegato, ammettendo di aver avuto non poche difficoltà nell’interpretare due persone così uguali fisicamente ma così diverse nella personalità. «Richiedeva flessibilità mentale. Ho dovuto fare uno sforzo di concentrazione e una ricerca di emozioni soprattutto per interpretare Manon, che come carattere era più lontana da me».

Nel cast troviamo anche Pierre-Yves Bon, Élodie Frenck, Alexis Loret, Farouk Bermouga, Aurélie Vaneck, Xavier Lemaître, Gabrielle Lazure, Vincent Jouan e Manuel Gélin.

Garance Thénault ha cominciato la carriera parlando di videogiochi su Internet. Folgorata dallo spettacolo ha poi frequentato una scuola di teatro a Parigi e quindi ha debuttato recitando ruoli secondari in alcune serie tv francesi. Negli ultimi due anni ha interpretato un tenente in una serie poliziesca d’oltralpe che si intitola “Crimes parfaits” (“Crimini perfetti”). Quindi è stata scritturata per questa miniserie thriller, trasmessa in Francia in agosto, in cui è finalmente protagonista. Anzi, doppiamente protagonista.