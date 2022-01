La serie “The New Alfred Hitchcock Present” su Top Crime

Dal 15 gennaio, ogni sabato e domenica, in seconda serata, va ad arricchire la programmazione “Classic Crime” del weekend di TopCrime, la rete tematica Mediaset diretta da Marco Costa, la versione prodotta a metà degli Anni ’80 della serie ideata dal Re del Brivido, “Alfred Hitchcock Present”.

Conosciuto anche come “The New Alfred Hitchcock Present”, la serie “Alfred Hitchcock presenta” è andata in onda negli USA dal 1985 al 1989 e riprende, aggiornandola, la serie creata trent'anni prima dal regista, che morì prima della messa sua in onda. In Italia, invece, è andata in onda in Italia per la prima volta nel 1986 su Rai1.

Il serial è preceduto da un pilot in quattro episodi - remake della classica - e ogni parte è introdotta da un filmato colorizzato di Alfred Hitchcock, tratto dall’originale (l’inconfondibile voce italiana di Hitchcock è quella di Paolo Lombardi). Quattro le stagioni pensate dal regista, composte da 30 episodi. Da segnalare le guest star delle puntate Andie Garcia, Martin Sheen, Marion Ross, Mark Hamill, Pamela Sue Martin, John Saxon, Martin Landau, Van Johnson e Rory Calhoun e Anthony Franciosa.