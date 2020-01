“La signora in giallo”: su Amazon Prime Video arriva Jessica Fletcher

21 Gennaio 2020 | 15:47 di Giulia Ausani

Dodici stagioni, 264 episodi (più quattro film tv) e repliche a non finire: "La signora in giallo" è un'istituzione della tv. La serie poliziesca con protagonista Angela Lansbury, andata in onda negli Stati Uniti per la prima volta dal 1984 al 1996, ha presto conquistato il pubblico di tutto il mondo, al punto che in Italia continuano ad andare in onda le repliche (tutti i giorni all'ora di pranzo, sia su Rete 4 che su Fox Crime). E adesso Jessica Fletcher è arrivata anche su Amazon Prime Video, dove sono per il momento disponibili le prime otto stagioni (ma dovrebbero arrivare anche le altre).

La serie ruota attorno alle indagini di Jessica Fletcher, amabile insegnante in pensione nonché scrittrice di successo. Vive nell'immaginaria cittadina costiera di Cabot Cove, nel Maine: un paese apparentemente tranquillo, ma dall'elevato tasso di omicidi. E Jessica, grazie al suo infallibile intuito, si ritrova spesso a dare una mano ad agenti e investigatori per risolvere i casi.

Tanti gli attori poi diventati famosi apparsi nei vari episodi. Tra questi, anche George Clooney prima di "E.R. - Medici in prima linea", Bryan Cranston (famoso per "Breaking Bad") e Joaquin Phoenix, che all'epoca della sua comparsata aveva appena dieci anni.

Se non riuscite a trovare "La signora in giallo" su Prime Video, non disperate: se inserite il titolo originale ("Murder, she wrote") comparirà sicuramente.