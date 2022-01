“La sposa”: trama, cast e personaggi

Al via dal 16 gennaio su Rai1 la nuova serie in tre serate con Serena Rossi e Giorgio Marchesi Cecilia Uzzo







Dopo "Mina Settembre", Serena Rossi torna in tv da protagonista de "La sposa" in onda dal 16 gennaio in prima serata su Rai1. La nuova fiction, coprodotta da Rai Fiction e Endemol Shine Italy, è il racconto di una figura femminile coraggiosa e forte, ambientato sul finire degli Anni 60, che affronta tematiche attualissime come l’emancipazione femminile, i diritti delle donne, la parità di genere, ma anche il diritto a essere diversi.

Accanto a Serena Rossi, ci sono anche Giorgio Marchesi e Maurizio Donadoni. Il soggetto della serie è di Valia Santella, che firma anche le sceneggiature insieme a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. A fare da sfondo alla storia dei protagonisti il contrasto fra i valori e le dinamiche del mondo contadino e quelli, spesso controversi, dell’Italia più industrializzata, con le conseguenti infiammate lotte sociali di fine Anni 60: gli scioperi di braccianti e operai, le rivendicazioni sindacali per condizioni di lavoro più eque, il sogno di un nuovo modello economico che concili tradizione e progresso.

Trama

Maria è una giovane donna calabrese che, per salvare la famiglia dall’indigenza, decide di accettare il matrimonio per procura organizzato da un uomo del suo paese con il rude agricoltore vicentino Vittorio Bassi. La sua famiglia è fortemente indebitata con Zi’ Michele e sua moglie Carmela e questo matrimonio è l’unica soluzione è accettare il matrimonio.

Giunta all’altare, scopre però che non sposerà Vittorio, ma suo nipote Italo che non ha mai visto. Parte quindi con lui alla volta della campagna vicentina dove deve fare subito i conti con una realtà ostilee con il rifiuto del marito, ancora sconvolto dalla scomparsa nel nulla della prima moglie Giorgia. Vittorio tratta Maria come una serva e vuole che il matrimonio venga consumato al più presto affinché dia un figlio “sano” a Italo, altrimenti non onorerà gli accordi presi. Italo, in realtà, ha già un figlio, Paolino, un bambino molto intelligente che soffre di crisi epilettiche, chiuso in sé stesso, passa il suo tempo nella stalla con gli animali e ha smesso di andare a scuola.

Nonostante questo contesto così difficile, Maria non si lascia andare. Il rapporto con Paolino, e il desiderio di aiutarlo, è per lei un raggio di sole. Con spirito pratico e grande dolcezza, Maria costruisce per sé e per gli altri una vita vera, felice. A turbare ulteriormente questa situazione già complessa, sarà il rientro in Italia del suo primo amore: Antonio.

Cast e personaggi Credit: © Rai Serena Rossi è Maria Maria è una giovane donna del Sud che per garantire un futuro ai fratelli e alla madre accetta un matrimonio per procura trasferendosi nel nord Italia a vivere con un uomo che ha sposato ma che non conosce, in un mondo che le è ostile, in cui le donne contano poco o nulla e in cui lei paga anche il fatto di essere meridionale. Nonostante il duro lavoro in campagna, le ostilità, un marito che non l’accetta, non si arrende. Anzi, cerca di migliorare la vita di tutti, in famiglia, a cominciare da Paolino, il figlio di Italo e della sua prima moglie, e dall lavoro. Maria prende coscienza del potere delle donne e si batte per i diritti delle lavoratrici, che devono poter dire la loro opinione e prendere decisioni, esattamente come gli uomini, rivendicando la parità di genere. La sua è una rivoluzione lenta che non si basa sulle fratture e sull’esclusione, bensì sull’inclusione e sull’ascolto. Credit: © Rai Giorgio Marchesi è Italo Orfano fin da bambino, è cresciuto con lo zio Vittorio. Dopo la scomparsa nel nulla della moglie Giorgia, Italo vive chiuso nel suo dolore. Quando scopre che lo zio ha organizzato per lui un matrimonio per procura, va su tutte le furie. Non vuole saperne di Maria e spera ancora nel ritorno di Giorgia. Nonostante le pressioni dello zio Vittorio, Italo ignora Maria. Spesso si ubriaca nel bar del paese, dove si vocifera che sia stato proprio lui a uccidere la donna, rea, sempre in base ai pettegolezzi, di averlo tradito e di essere rimasta incinta dell’amante. Giorno dopo giorno, però, inizia a sciogliere la sua corazza e ad apprezzare la cura che Maria ha per tutti loro e, in particolare, per suo figlio Paolino. Credit: © Rai Maurizio Donadoni è Vittorio Vittorio è la forza della tradizione. Sembra essere legato alla sua terra e alle sue proprietà più che alle persone. Pur di avere un nipote sano e forte, che possa lavorare la terra anche dopo la sua morte e garantire un futuro alla dinastia Bassi, organizza un matrimonio per procura per il nipote Italo, ancora sconvolto per la scomparsa della moglie. Nonostante il nipote si mostri contrario e non voglia saperne della nuova moglie, pretende che la metta incinta, perché lui nella vita ha faticato tanto per guadagnarsi quello che ha, il suo casale e la sua terra, e non sopporta l’idea che tutto finisca. Vuole un erede e tratta Maria come una serva. Ma, pian piano, si rende conto delle sue capacità organizzative, amministrative e pratiche e, anche senza darle la soddisfazione di un complimento, progressivamente inizia a delegarle molti incarichi. Credit: © Rai Antonio Nicolai è Paolino Paolino è il figlio di Italo e della sua prima moglie, Giorgia, sparita nel nulla. È un bambino di dieci anni, dolce e intelligente, che ha solo la “colpa” di essere affetto dal “piccolo male”, una forma di epilessia. Dopo la morte della madre, si è sempre più chiuso in sé stesso, dorme nelle stalle, passa molto più tempo con gli animali che con gli uomini, e ha smesso di andare a scuola. Grazie all’arrivo di Maria, e al suo modo di approcciarsi, con infinita dolcezza e pazienza, dandogli fiducia e dimostrando di credere in lui, si convince a tornare a vivere in casa e a riprendere a studiare. Credit: © Rai Mario Sgueglia è Antonio Antonio è il primo amore di Maria. I due si conoscono sin da bambini e a lui aveva promesso il suo cuore. Prima di partire per il Belgio in cerca di fortuna le aveva chiesto di aspettarlo, ma lei non ha avuto sue notizie per molto tempo. Tornato in Italia, Antonio è diventato un rampante imprenditore edile e decide di coinvolgere nella sua attività Giuseppe, il fratello minore di Maria. Antonio ha grandi progetti, primo tra tutti: riconquistare Maria. Ma ha anche grandi ombre: cosa è disposto a fare per ottenere quello che vuole? Credit: © Rai Matteo Valentini è Giuseppe Giuseppe è il fratello minore di Maria. È lui il più triste e preoccupato di tutti per il suo trasferimento al Nord: vive il matrimonio della sorella come un vero tradimento. Lei cerca di rassicurarlo e si raccomanda perché studi, visto che solo con lo studio potrà diventare e quello che desidera nella vita. A distrarlo arriverà, però, Antonio, l’ex fidanzato di Maria, che lo coinvolgerà nella sua attività imprenditoriale. Credit: © Rai Antonella Prisco è Nunzia Nunzia è una ragazza dello stesso paese di Maria e le due si ritrovano al Nord. Anche lei si è sposata per procura con il proprietario del bar. Già mamma, è in attesa di un altro figlio e diventa per Maria uno dei punti di riferimento nella sua nuova vita. Credit: © Rai Claudia Marchiori è Carla Carla è un’operaia semplice, ma con una grande coscienza politica. È convinta che il mondo stia cambiando ed è pronta a tutto per portare avanti i suoi ideali, che condivide con il compagno Bruno. Anche lei diventa amica e punto di riferimento per Maria. È lei ad accompagnarla dalla maestra di Paolino, per convincerla a far fare al bambino l’esame per rientrare a scuola, ed è lei la prima a parlare a Maria dei diritti delle donne e dei lavoratori. Credit: © Rai Mariella Lo Sardo (Filomena) e Giulia D’Aloia (Luisa) Mariella Lo Sardo è Filomena

È la mamma di Maria, Luisa e Giuseppe. Dopo la morte del marito, nonostante si dia da fare con il lavoro, non riesce a pagare i debiti della famiglia. E nulla può contro il matrimonio per procura della figlia. Giulia D’Aloia è Luisa

Luisa è la sorella più piccola di Maria ed è fidanzata con Rocco. È a lei che Zi’ Michele pensa quando si tratta di offrire una sposa all’esigente Vittorio Bassi. Ma Luisa non vuole rinunciare al suo Rocco, proprio per consentirle di continuare a vivere il suo amore, Maria si offre di prendere il suo posto e ottiene che vengano organizzate anche le sue nozze. Credit: © Rai Saverio Malara (Zi’ Michele) e Matilde Piana (Carmela) Saverio Malara è Zi’ Michele e Matilde Piana è Carmela

Marito e moglie, sono loro a organizzare, in paese, i matrimoni per procura delle ragazze con gli uomini del Nord. La famiglia di Maria è in debito con loro e non perdono occasione per ricordarlo e farlo pesare.