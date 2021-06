“La storia di Lisey”, la passione secondo Stephen King

Su Apple Tv+ la miniserie con Clive Owen e Julianne Moore Julianne Moore e Clive Owen in "La storia di Lisey" Credit: © Apple Tv+ Francesco Chignola







Si puo' vedere su

Due anni dopo la morte del marito Scott Landon (Clive Owen) un famoso romanziere, Lisey Landon (Julianne Moore) si trova a rileggere i suoi manoscritti, scoprendo che forse le fantasiose idee di cui erano popolati i suoi libri non erano tutta finzione.

"La storia di Lisey", nuova miniserie di Apple Tv+, è tratta dal romanzo omonimo di Stephen King. Il re del brivido firma anche gli otto episodi (due escono il 4 giugno, gli altri sei a cadenza settimanale) e ci mette dentro tutte le sue ossessioni, tra cui il rapporto con la scrittura e la vita. C’è spazio per la nostalgia (l’amore tra Lisey e Scott è raccontato in flashback) ma anche per il thriller: un fan di Landon, infatti, terrorizza la vedova... Il tutto diretto dal grande Pablo Larraín, regista cileno di “Jackie” ed “Ema”. Imperdibile.