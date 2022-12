La storia di Paul Newman e Joanne Woodward in “The last movie stars”

Dal 26 dicembre la docu-serie di Ethan Hawke, un racconto in sei puntate che ripercorre la storia romantica e i successi di una delle coppie più famose e iconiche di Hollywood La coppia Joanne Woodward-Paul Newman è protagonista di "The Last Movie Stars", su Sky dal 26 dicembre. Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Il progetto di “The last movie stars”, in onda su Sky Documentaries e in streaming su Now dal 26 dicembre, ha inizio in piena pandemia: i figli di Paul Newman e Joanne Woodward, una delle coppie più famose della storia di Hollywood, entrano in contatto con Ethan Hawke affinché racconti la parabola, cinematografica e romantica, dei genitori. Partendo dalle trascrizioni di molte testimonianze personali, di amicizia e familiari che i due avevano raccolto un tempo su audiocassetta, Hawke entra nel mondo della coppia. Gli audio originali però sono andati distrutti e quindi Hawke chiama alcuni amici, tutti in quarantena in quel preciso momento, per farsi dare loro un racconto personale sui due e l’interpretazione di uno specifico personaggio presente negli scritti.

Le star che hanno partecipato

Gli amici sono: George Clooney che dà voce a Paul Newman, Laura Linney a Joanne Woodward, Oscar Isaac a Sydney Pollack, Sam Rockwell a Stuart Rosenberg, Bobby Cannavale a Elia Kazan, Mark Ruffalo a Meade Roberts, Billy Crudup a James Goldstone, Brooks Ashmanskas a Gore Vidal, Zoe Kazan a Jackie McDonald e molti altri. Alcuni degli ospiti sono Martin Scorsese, Steve Zahn e i figli della coppia. Insomma un gruppo di star non indifferente.

Tra documenti d’archivio, spezzoni di film e scambi via webcam con le varie personalità coinvolte, Ethan Hawke esplora la storia d’amore di due leggende del grande schermo, che furono partner affilatissimi sia sui set sia nella vita. “The Last Movie Stars” è una serie che piacerà soprattutto ai cultori cinematografici, riuscendo però ad appassionare anche curiosi e inguaribili romantici.

La storia raccontata in “The last movie stars”

Anni ’50, New York. Paul Newman e Joanne Woodward iniziano entrambi la loro carriera come attori. Non passa molto tempo che si incontrano sui palchi di Broadway. Il loro è un colpo di fulmine, oltre che l’inizio di un sodalizio lavorativo che porteranno avanti con passione fino alla fine. L’unico problema tra loro è che Paul, a quel tempo, è sposato con Jackie McDonald, da cui ha già avuto tre figli. Nonostante la tenera età dei bambini e il dolore causato, Paul decide di separarsi e di convolare a nuove nozze con Joanne. Lo stesso anno, il 1958, Joanne vince un Oscar come Miglior Attrice per “La donna dai tre volti” di Nunnally Johnson (Newman dovrà attendere diversi anni, il 1987 con “Il colore dei soldi” di Martin Scorsese, per vedersene assegnare uno). “The Last Movie Stars” comincia qui per poi ripercorrere le loro vite, tra glorie, difficoltà, sfide personali e di coppia, amicizie, talenti, persone che hanno voluto loro molto bene e altre che ne sono state deluse. Una grande pagina della storia del cinema, che trova una soluzione narrativa interessante e ben orchestrata da Ethan Hawke.