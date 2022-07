“La strada del silenzio”, la nuova serie di Canale 5. Trama

Da mercoledì 13 luglio un racconto giallo incentrato sul rapimento di nove bambini Simona De Gregorio







Dopo il successo delle serie spagnole e turche, ora tocca alla Grecia. Da mercoledì 13 luglio su Canale 5, infatti, in prima serata vedremo "La strada del silenzio". Parliamo di un racconto giallo incentrato sul rapimento di nove bambini.

La trama

Una storia piena di suspense vagamente ispirata all’antica fiaba de "Il pifferaio di Hamelin" che racconta di un pifferaio che per vendetta porta via i bambini della città. Ma entriamo nel vivo della narrazione. Siamo su un’isola del Mar Egeo. A bordo di uno scuolabus viaggiano dei giovanissimi studenti che hanno in comune una cosa: sono tutti figli di famiglie benestanti del posto. Improvvisamente il mezzo scompare e alla Polizia non ci vuole molto per capire che si tratta di un sequestro. Le indagini brancolano nel buio, fino a quando i rapitori contattano una giovane giornalista e zia di due dei bambini (Penelope Tsilika) chiedendo un riscatto di 100 milioni di euro. A quel punto la Polizia ha una pista da seguire e l’intera comunità è attraversata da sospetti incrociati che portano alla luce passioni e intrighi segreti.