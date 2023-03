“La templanza”, dal vino all’amore. Da vedere su Prime Video

La serie è tratta dal romanzo “Un sorriso tra due silenzi” della scrittrice María Dueñas Antonio de Felice







La creazione di un buon vino esige una preparazione meticolosa, dilatata nel tempo, e qualcosa di simile sembra accadere anche per la nascita di un amore. A svelarci il percorso comune fra due mondi apparentemente distanti è la prima stagione di “La templanza”, tratta dal romanzo “Un sorriso tra due silenzi” della scrittrice María Dueñas (Mondadori). Ambientata alla fine del XIX secolo, la serie spagnola narra le vicende di Soledad Montalvo (Leonor Watling) e Mauro Larrea (Rafael Novoa).

Lei è una ricca ereditiera, nipote di un grande viticoltore di Jerez specializzato nella produzione di Sherry, che in un matrimonio d’affari sposa un facoltoso commerciante inglese. Lui è un ex minatore diventato imprenditore di successo e d’un tratto sommerso di debiti per un errato investimento, ma pronto a darsi una nuova opportunità. Nei dieci episodi scorre l’epopea dei vent’anni precedenti al loro incontro tra avventure, affari e cuore, prima che il destino cambiasse per sempre la loro vita.