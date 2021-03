“La templanza”, questo romanticismo è davvero senza tempo

La serie spagnola di Prime Video è tratta dal romanzo di María Dueñas "La templanza" Credit: © Prime Video Matteo Valsecchi







Che la Spagna sia diventata fucina di serie tv di successo è risaputo. Ora ci prova Prime Video che dal 26 marzo lancia “La templanza” (“La temperanza”), un dramma romantico ispirato al romanzo “Un sorriso tra due silenzi” della scrittrice María Dueñas.

Siamo alla fine del XIX secolo e al centro della storia troviamo due personaggi: Soledad Montalvo (Leonor Watling), giovane e rampante erede di una famiglia di vignaioli, e Mauro Larrea (Rafael Novoa), un ex minatore alla ricerca di un futuro migliore. Insieme si troveranno ad affrontare una lunghissima serie di avversità che, tuttavia, permetterà ad entrambi di crescere e migliorarsi.



Sullo sfondo seguiremo anche le tumultuose vicende dei minatori messicani, ma anche la vita nei salotti bene di Londra, passando per le vicende di Cuba nell’età coloniale. Anche se il polo attorno a cui tutto graviterà sono le splendide vigne di Jerez, in Spagna. È una produzione indubbiamente ambiziosa, in particolare nella ricostruzione degli ambienti dei diversi Paesi e continenti: le riprese hanno richiesto cinque mesi di lavorazione con 215 set tra Cadice, Jerez de la Frontera, Tenerife, Madrid, Toledo e Dublino.