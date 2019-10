La terza serie dell’universo di “The Walking Dead” arriva su Amazon Prime Video

Sarà in streaming in paesi selezionati dalla primavera del 2020, ecco le prime immagini e il trailer

07 Ottobre 2019 | 12:26 di Redazione Sorrisi

Amazon Prime Video ha annunciato una terza serie appartenente all'universo di “The Walking Dead”. La serie sarà disponibile in paesi selezionati a partire dalla primavera del 2020 e segue il successo di nove stagioni di “The Walking Dead” e dello spin-off “Fear The Walking Dead”.

Protagoniste saranno due giovani ragazze e un'intera generazione, la prima, nata nell'universo post-apocalittico. Chi diventerà eroe, chi “cattivo”, tutti saranno per sempre mutati. Nel cast troviamo: Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston e Nico Tortorella.

Brad Beale, Vice President of Worldwide Licensing per Amazon Prime Video ha dichiarato: “Il pubblico in tutto il mondo ha espresso una grande passione per l’universo di The Walking Dead e siamo molto entusiasti di portare questo nuovo capitolo ai nostri clienti Prime. Un’entusiasmante storia di sopravvivenza che terrà sulle spine il nostro pubblico, questa nuova serie dal mondo di The Walking Dead sarà una perfetta aggiunta al catalogo di serie disponibili a livello mondiale per i clienti Amazon”.