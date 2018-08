La tv che vedremo: i telefilm dell’autunno 2018

È una tradizione consolidata per Raidue ospitare l’universo narrativo di «NCIS». Non solo il telefilm originale, sempre tra i più popolari negli Stati Uniti, ma anche i due spin-off. Per quanto riguarda la serie-madre con Mark Harmon, si riparte dal 16° episodio della 15a stagione, che sarà anche l‘ultima con Abby Sciuto nel team. «NCIS: Los Angeles» torna con il 15° episodio della nona stagione, quella che ha visto l‘ingresso di Nia Long nel ruolo di Shay Mosley. Infine, ritroveremo la serie più giovane, «NCIS: New Orleans», con il 16° episodio della quarta stagione: poche puntate dopo, l‘agente Sonja Percy dirà addio alla squadra. «NCIS», invece, non molla mai.

E inoltre...

L’assassinio di Gianni Versace

Ha fatto discutere in tutto il mondo il secondo capitolo di «American crime story», incentrato sull’omicidio del grande stilista italiano a Miami. Dopo il passaggio su Fox Crime, la miniserie arriva finalmente in chiaro.

Rai 4 - dal 24/11



Save me

La vita di un uomo superficiale è stravolta quando la figlia viene rapita. Lennie James (Morgan di «The walking dead») spicca in una serie inglese acclamata dalla critica.

Sky Atlantic - dal 28/9



Maniac

Emma Stone è la star, accanto a Jonah Hill, di questa ambiziosa serie di Netflix in cui individui disturbati si offrono come cavie per una nuova cura sperimentale. Umorismo nero e immagini visionarie.

Netflix - dal 21/9



Il trono di spade

In attesa del gran finale, sbarca in chiaro su Rai 4 la settima stagione della serie che ha rivoluzionato il fantasy. La minaccia del Re della Notte è sempre più vicina e per affrontarla nascono nuove alleanze.

Rai 4 - dal 29/10



Chilling Adventures of Sabrina

Torna la strega adolescente Sabrina in una nuova veste rinnovata. La interpreta la 18enne Kiernan Shipka, ex bambina-prodigio di «Mad men».

Netflix - dal 26/10



Homecoming

Il titolo di punta per il servizio in streaming di Amazon è una serie thriller con Julia Roberts nei panni di una psicologa a cui viene affidato il caso di un giovane veterano.

Amazon Prime Video - dal 2/11