“La verità sul caso Harry Quebert”: trama e intervista a Joël Dicker

La serie, tratta dal libro dello scrittore svizzero e diretta da Jean-Jacques Annaud, vede come protagonista Patrick Dempsey alla prima avventura televisiva dopo "Grey's Anatomy". Una ragazza scomparsa e una terribile verità nascosta per decenni sono gli ingredienti di un crime thriller ricco di colpi di scena

20 Marzo 2019 | 11:00 di Stefano Gradi

Il 20 marzo, alle 21.15 su Sky Atlantic, va in onda la prima puntata di una delle serie più attese del 2019: "La verità sul caso Harry Quebert", tratta dal best seller del 2012 dello scrittore svizzero Joël Dicker.

Dieci episodi che vedono protagonista Patrick Dempsey, di nuovo impegnato in televisione dopo "Grey's Anatomy", dove ha interpretato il ruolo del dottor Derek Shepherd per ben 11 stagioni. La serie è diretta da Jean-Jacques Annaud, già regista di "Il nome della Rosa" e "Sette anni in Tibet".

Trama

Harry Quebert (Patrick Dempsey) è un rispettato professore universitario, in passato vera e propria icona della letteratura mondiale grazie al successo del suo capolavoro “Le origini del male”. Quando il corpo di una giovane donna viene trovato sepolto nella sua proprietà, verrà indagato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Nola Kellergan (Kristine Froseth), quindicenne scomparsa più di 30 anni prima in circostanze mai del tutto chiarite e con cui Quebert aveva avuto una relazione nell’estate del 1975. Nola sparì nel nulla al termine di quell’estate. Accanto al corpo della ragazza viene ritrovato anche il manoscritto del suo romanzo più famoso, con cui di lì a poco Harry Quebert avrebbe stupito il mondo appena trentenne.

A provare a ricostruire i fatti e ripulire il nome di Quebert, che rischia la pena di morte, il giovane scrittore Marcus Goldman (Ben Schnetzer). Suo promettente alunno ai tempi del college, nel tentativo di superare il classico blocco dello scrittore Marcus aveva deciso di prendersi qualche giorno di pausa tornando nel Maine dal suo professore per ritrovare l’ispirazione perduta. Ospite presso la dimora sul mare del suo mentore, a Sommerdale, si troverà invischiato nella complicata indagine per il brutale omicidio di 33 anni prima, che vedrà il professore principale indiziato. Marcus inizia così ad interrogarsi su quanto conosca davvero l’uomo che gli ha cambiato la vita. Per scagionarlo, farà cose di cui si pentirà ben presto.

L’ambiguo rapporto tra i due scrittori, le relazioni fra diversi membri della comunità di Sommerdale e la giovanissima e bellissima Nola e i dubbi di Marcus saranno le chiavi del disvelamento di un mistero che, in un continuo rimando fra passato e presente, finirà col travolgere le esistenze di tutti.