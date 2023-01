“La vita bugiarda degli adulti”: dal romanzo di Elena Ferrante alla serie tv

Su Netfli dal 4 gennaio, la serie ambientata a Napoli negli Anni 90 rende giustizia al romanzo dell’autrice de “L’amica geniale” Valeria Golino e Giordana Marengo sono le protagoniste di "La vita bugiarda degli adulti", nei ruoli di zia Vittoria e Giovanna. Valentina Barzaghi







“La vita bugiarda degli adulti”, l’ultimo romanzo di Elena Ferrante, ha un momento iniziale chiave, che viene riproposto anche nella serie tv (in streaming su Netflix dal 4 gennaio) in tutta la sua immediatezza e brutalità. Giovanna, la sua giovane protagonista, è dietro alla porta di casa che origlia cosa si stanno dicendo i suoi genitori. Stanno parlando di lei, dei suoi problemi a scuola, dei suoi comportamenti. A un certo punto il padre svela alla madre una sua preoccupazione: quella che la figlia stia diventando “brutta” come la sorella Vittoria. Peccato che Giovanna di questa zia abbia sempre saputo poco nulla e il fatto che il padre la associ per bruttezza la porta a volerne sapere di più. Chi è Vittoria? E cosa centra con lei?

Da qui parte il romanzo di Elena Ferrante e qui inizia anche la serie sceneggiata dalla stessa scrittrice insieme a Laura Paolucci e Francesco Piccolo - lo stesso team dietro alla produzione tv tratta da “L’amica geniale” - con Edoardo De Angelis (“Indivisibili”), anche alla regia. Nel corso delle sei puntate, della durata di circa un’ora ciascuna, seguiamo la crescita di Giovanna, il suo abbandono dell’adolescenza che avviene con la progressiva presa di coscienza che il mondo degli adulti non risponde all’idea di perfezione che si era fatta negli anni. Da quel momento sa che deve costruirsi un’identità propria, scoprendo la sensualità, l’amore, il sesso, mettendo in discussione se stessa, gli ideali con cui si è formata e i rapporti che hanno attraversato la sua vita.

Il cast e i personaggi

Nei panni di Giovanna c’è l’esordiente e meravigliosa Giordana Marengo. In quelli di zia Vittoria, la donna che l’accompagna a una trasformazione, c’è Valeria Golino. Vittoria è un personaggio che, leggendo il libro, diventa impossibile dimenticare. È una figura femminile controversa e allo stesso tempo così provocatoria e affascinante da destare sentimenti che cozzano di continuo senza mai trovare una collocazione netta. Valeria Golino riesce a tenere Vittoria in pugno e ce la restituisce sullo schermo in tutta la sua folle ed esplosiva magnificenza. A dispetto di quanto si possa pensare però, “La vita bugiarda degli adulti” non è una serie che poggia il suo peso narrativo sul personaggio di Vittoria. Il centro rimane Giovanna dall’inizio alla fine. Le bugie che gli adulti le raccontano, a partire dalla storia del braccialetto regalatole dalla zia fino ai vari tradimenti di cui si fanno protagonisti, attraversano tutto il suo percorso di crescita. Comprese quelle di Vittoria. Comprese quelle che, capirà lei stessa, diventare grandi significa dire.

Il trailer

Giovanna vive la parabola sentimentale che molte ragazze vivono e hanno vissuto in anni forse meno consapevoli. Mentre vede i suoi genitori mandare all’aria anni di matrimonio, la zia parlare di un amore intenso e romanzato, le sue amiche di una vita alle prese con i primi rapporti gentili e rispettosi, prova a capire quale sia la cosa giusta da fare, non vedendo l’ora di “togliersi il pensiero”. In questo “La vita bugiarda degli adulti” è un racconto molto realista sull'amore e sulla sessualità femminile, spesso troppo contaminata da menzogne ed esperienze che altri - la famiglia, la società, la religione - vorrebbero fare di tutte.

La serie, così come era il racconto, ripropone alcune tematiche care alla narrativa di Elena Ferrante, come l’ascesa sociale, incarnata da Andrea, il padre di Giovanna interpretato da Alessandro Preziosi, che dai quartieri più poveri di Napoli riesce a divenire un intellettuale colto e un giornalista per L’Unità, con un ricco appartamento signorile al Vomero. Qui abita con la moglie Nella (Pina Turco), che pur essendo una rispettata insegnate come il marito e una traduttrice di romanzi, viene spesso non considerata alla sua stregua. Ci sono le attrazioni oscure, come l’amicizia non appoggiata in famiglia tra Giovanna e Vittoria, e quelle che si affermano col tempo. Ci sono gli amori ossessionanti e quelli che offrono tranquillità. C’è Napoli, che anche questa volta si apre dal piccolo del quartiere al grande, permettendo quella che la scrittrice ha più volte definito “smarginatura”: l’uscita dai confini che è simbolo di una rottura. Quando Giovanna raggiunge per la prima volta la zia e conosce l’umanità che popola il suo mondo, acquisisce inevitabilmente nuovi strumenti di giudizio e dunque di separazione dal mondo fino ad allora conosciuto.

La regia di De Angelis è a suo agio sia nei piani stretti, quando racconta senza parole gli stati d’animo dei suoi personaggi, sia in quelli larghi delle città fino al mare di Posillipo. Una voce viene riproposta come ammonimento di puntata in puntata - “Quann si piccirill, ogni cosa te pare gross. Quando si gross ogni cosa t' pare nient” - raccontando lo stato d’animo di Giovanna e degli altri giovanissimi come lei. Almamegretta e 99 posse sono i revival musicali d’autore che la serie mette in scena, nonché tra gli elementi che meglio contestualizzano il tempo del racconto.