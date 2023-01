“La vita bugiarda degli adulti”: in questa famiglia la verità non piace a nessuno

La nuova serie di Netflix tratta dall’omonimo libro di Elena Ferrante, l’autrice di “L’amica geniale” Tiziana Lupi







Siete tra coloro che detestano le bugie e non ne direbbero neanche una neanche sotto tortura? Oppure pensate che una bugia ogni tanto vada detta, purché sia a fin di bene? O ancora, siete dei mentitori seriali che proprio non riescono a dire la verità?

In ogni caso “La vita bugiarda degli adulti” fa al caso vostro. Perché la serie, diretta da Edoardo De Angelis e disponibile su Netflix a partire dal 4 gennaio, parla proprio di bugie. Lo anticipa già il titolo, che è lo stesso del romanzo di Elena Ferrante (la scrittrice di cui non si conosce la vera identità, famosa in tutto il mondo e già autrice della saga “L’amica geniale”) da cui è tratta, spiegando che a mentire sono prima di tutti i “grandi”. E che la bugia può essere considerata una sorta di spartiacque tra l’infanzia e la vita adulta.

La storia, ambientata negli Anni 90, è quella di Giovanna (interpretata dall’attrice esordiente Giordana Marengo), un’adolescente alla ricerca della propria identità che come tanti suoi coetanei si ribella come può: andando male a scuola e marinandola quando capita. Una scelta inaccettabile in una famiglia borghese come la sua, per di più con due genitori insegnanti: Andrea (Alessandro Preziosi), intellettuale coltissimo, comunista, che è riuscito ad affrancarsi dalla miseria dello squallido quartiere in cui è nato diventando un rispettato abitante del Vomero; e Nella (Pina Turco), moglie devota e madre attenta e comprensiva.

La bomba esplode quando Giovanna sente suo padre dire che, con il suo look aggressivo, «sta facendo la faccia di Vittoria», la zia paterna di cui i suoi genitori si vergognano, che non nominano nemmeno e che hanno persino cancellato dalle foto di famiglia. Inevitabile che la ragazzina decida di conoscerla e altrettanto fatali le conseguenze che questo incontro avrà su di lei. Perché Vittoria (Valeria Golino) è tutto quello che a Giovanna hanno insegnato a non essere: sfacciata, sboccata, sguaiata, scostante, insofferente a qualsiasi regola. E, naturalmente, bugiarda.

«Quando ho sentito per la prima volta il produttore Domenico Procacci parlare di Vittoria gli ho detto: “Se fossi prosperosa come lei, mi proporrei!”» racconta la Golino. «Mi era capitato raramente di vedere un personaggio così disubbidiente, un essere femminile brutto, sguaiato, sbagliato. E poi mi sembrava affascinante essere mentore di una ragazzina e portarla verso qualcosa di così arcaico, selvaggio e carnale». Quando ha saputo che a interpretare Vittoria sarebbe stata davvero lei, l’attrice ha iniziato un’accurata preparazione: «Ho dovuto fare un lavoro sul linguaggio di Vittoria che per me, pur essendo napoletana, era qualcosa di estraneo. Ho lavorato anche sul corpo e mi sono persino esercitata per mesi a suonare la fisarmonica. Non mi sentivo mai pronta». Sulle bugie, la Golino ha le idee chiare: «Se è necessario, è importante poterne dire una, non trovo edificante l’onestà a tutti i costi. Ma non trovo nemmeno interessante la bugia detta tanto per dirla. In ogni caso, se devo dire una bugia la dico bene!».

Anche Alessandro Preziosi ha una certa dimestichezza con le bugie con cui, ricorda, ha avuto a che fare quando era adolescente e viveva ancora a Napoli: «La legittimazione della bugia e, quindi, del male è da sempre uno dei temi più affascinanti della nostra cultura. È stata una grande opportunità poterlo affrontare in questa serie. Nella borghesia napoletana, che è come quella che vediamo nella serie, la bugia e l’ipocrisia sono a monte dello status sociale, sono diventate una forma di comunicazione che, però, ha conseguenze negative». I genitori di Preziosi, invece, diversamente da quelli del personaggio che interpreta («Un fuoriclasse, un Maradona di quella borghesia» racconta), sono sempre stati onesti con lui, e lo stesso fa l’attore con i suoi figli: «Una volta che hai detto loro una bugia, seppure a fin di bene, poi diventa difficile cambiare codice di comunicazione e spiegargli che non si deve mentire. Meglio essere onesti, sempre».

Con i ricordi, grazie a “La vita bugiarda degli adulti”, ha fatto i conti anche Pina Turco: «Questa serie per me è stata un viaggio molto intimo. Nella somiglia molto a mia madre, un tipo antropologico che conosco molto bene: una donna che commette l’errore di mettere la sua felicità nelle mani di qualcun altro, pagando poi caro l’errore» dice l’attrice.

Chi, invece, guarda al futuro piuttosto che al passato è Giordana Marengo, giovane attrice alla sua prima esperienza sul set nei panni di Giovanna: «Non avrei mai pensato di fare una cosa del genere. È stata un’amica di mia madre a mandare una foto al casting. Quando sono stata presa ho provato un’emozione che non si può descrivere. E quando abbiamo finito le riprese non volevo più andare via dal set...».