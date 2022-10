“La vita bugiarda degli adulti”: la serie arriva a gennaio 2023

La nuova serie tratta dal libro di Elena Ferrante con Valeria Golino, Alessandro Preziosi e Giordana Marengo Valeria Golino e Giordana Marengo sono le protagoniste de "La vita bugiarda degli adulti" Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

I fan de "L'amica geniale" possono cominciare a prepararsi per una nuova serie tratta da un romanzo della scrittrice best seller Elena Ferrante. Questa volta si tratta dell’adattamento de "La vita bugiarda degli adulti" (edizioni E/O, 2019). Sarà Netflix a distribuire la nuova serie, che debutterà in sei episodi il 4 gennaio 2023.

La trama

La vita bugiarda degli adulti è il ritratto intenso e singolare di Giovanna, che affronta il passaggio dall'infanzia all'adolescenza andando alla scoperta dei diversi volti di Napoli durante gli Anni 90. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

Il cast: attori e personaggi