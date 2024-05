“La vita che volevi”, così un evento inaspettato può darti la felicità

Nella nuova miniserie Netflix di Ivan Cotroneo, Vittoria Schisano scopre di avere un figlio Vittoria Schisano e Giuseppe Zeno in "La vita che volevi" Credit: © Netflix Giulia Ausani







«È una storia d’amore e di famiglia, di coraggio e amicizia, di genitorialità». Vittoria Schisano riassume così “La vita che volevi”, nuova serie di Ivan Cotroneo prodotta da Banijay Studios Italy e disponibile su Netflix dal 29 maggio.

Vittoria interpreta la protagonista, Gloria, donna transgender originaria di Napoli che si è costruita la vita che desiderava a Lecce: gestisce un’agenzia viaggi, è innamorata e realizzata. «Si è conquistata la vita che voleva con estrema fatica. Quando pensa di aver costruito il suo equilibrio, però, accade l’inaspettato».

A scuotere la sua esistenza è la scoperta di avere un figlio adolescente, Andrea. «Nasciamo tutti figli, ma dobbiamo imparare a essere genitori» dice Vittoria. «Gloria all’inizio è spaventata e diffidente, poi abbraccia la genitorialità e ne fa la sua ragione di vita».

Andrea è il figlio che Gloria ha avuto da Marina (Pina Turco), che dopo 15 anni di silenzio irrompe come un vulcano nella sua vita portando con sé anche la piccola Arianna, figlia avuta con Sergio (Giuseppe Zeno). Inizialmente lui si mostra diffidente nei confronti di Gloria, ma i due impareranno a conoscersi e fidarsi l’uno dell’altra.

«È una serie che ti fa vedere gli imprevisti della vita con occhi diversi» ci dice Giuseppe. «All’inizio possono sembrare un peso, invece spesso si rivelano un’occasione di riscatto. Possono renderci felici: è quello che succede a Gloria e Sergio».

Nelle sei puntate della serie, Ivan Cotroneo dipinge una famiglia allargata diversa da quella tradizionale, ma non per questo meno vera. «Vorrei che il pubblico capisse che la tv non deve essere solo intrattenimento» spiega Vittoria. «Può anche fare informazione, dando gli strumenti necessari per capire che la società è più complessa e variegata di quanto si possa immaginare».

Sul significato del titolo, l’attrice non ha dubbi: «Vivere la vita che volevi vuol dire godersi il risultato di un’esistenza spesa con impegno e coraggio. Significa non credere a quelle persone che ti dicono che non ce la farai». E aggiunge: «Ai ragazzi che incontro dico sempre: non date mai retta a chi vi fa sentire sbagliati. Impegnatevi a essere delle persone felici».