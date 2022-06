“L’alligatore”, il crimine della laguna veneta. Da vedere su RaiPlay

Tratta dai romanzi di Massimo Carlotto, con Matteo Martari e Thomas Trabacchi Paolo Gavazzi







Si puo' vedere su

Alligatore è il soprannome del protagonista della serie in otto episodi (disponibile anche su Disney+), Marco Buratti (Matteo Martari): è un essere di laguna, quella splendida del Po, fra Padova e Chioggia. E fra sfortune e qualche successo cerca di «provare a mettere a posto le cose» e per questo è chiamato, suo malgrado, al ruolo di difensore dei giusti e dei disadattati.

Promo L' Alligatore 🎥 Un detective poco convenzionale, ex cantante di Blues, e con l'ossessione della giustizia, è #LAlligatore 👉 una serie tratta dai romanzi di Massimo Carlotto prossimamente su #Rai2 e #RaiPlay Posted by Rai2 on Friday, November 6, 2020

Gira per gli eleganti portici di Padova e fra le rive dei fiumi con una Skoda scassata affiancato da “zio” Beniamino (Thomas Trabacchi), fuorilegge milanese che ci riporta a un certo mondo della “vecchia mala”: delinquente ma con un codice antico. I due non sopportano i soprusi della giustizia corrotta e la tracotanza della delinquenza in giacca e cravatta. Il loro mondo è quello della provincia, dove il malaffare non spaccia più droga ma rifiuti tossici e la polizia non ha certo l’aureola. Aiutati da un giornalista-hacker, Alligatore e Beniamino galleggiano fra blues e belle donne (fra cui Valeria Solarino ed Eleonora Giovanardi), sicari e appalti, all’inseguimento di una giustizia concreta e non di facciata.