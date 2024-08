“L’amica geniale 4”: anteprima a New York

Nuovo cast per l’ultima stagione con Alba Rohrwacher e Irene Maiorino. La serie arriverà prima negli Usa e solo a novembre sulla Rai Irene Maiorino e Alba Rohrwacher sul set de “L’amica geniale 4” Credit: © HBO Lorenzo Di Palma







Sono stati presentati in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival di New York, che per l'occasione ha chiesto ospitalità al MoMa, il museo di arte moderna - i primi due episodi della quarta stagione de “L’amica geniale”, la serie creata da Saverio Costanzo e tratta dai best-seller della misteriosa (nessuna sa chi sia in realtà) scrittrice napoletana Elena Ferrante.

I dieci episodi dell'ultima stagione della serie saranno trasmessi negli Stati Uniti dalla Hbo a partire dal prossimo 9 settembre, mentre in Italia arriveranno solo l'11 novembre su Rai1. Diretti da Laura Bispuri sono tratti dall'ultimo libro della tetralogia delle Ferrante, ovvero “Storia della bambina perduta”. Siamo nella metà degli anni 70 e Lenù e Lila – interpretate, rispettivamente, da Alba Rohrwacher che era già la voce narrante della serie e da Irene Maiorino, che sostituiscono Margherita Mazzucco e Gaia Girace - si ritrovano adulte, di nuovo a Napoli. Le scelte che hanno fatto le hanno allontanate, ma adesso si ritrovano. Nel cast anche Fabrizio Gifuni che è Nino Sarratore.

«È stato un lungo viaggio - ha detto lo show runner e regista Saverio Costanzo alla presentazione - tutto ha una fine e lei (Elena Ferrante, ndr) non ha scritto un quinto libro».