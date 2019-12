“L’amica geniale”: la data di uscita della nuova stagione

"L'amica geniale - Storia del nuovo cognome" andrà in onda su Rai1 a febbraio, ma i primi due episodi della serie tratta dalla trilogia di Elena Ferrante usciranno prima al cinema

18 Dicembre 2019 | 16:47 di Giulia Ausani

Il 10 febbraio arriva su Rai 1 "L'amica geniale - Storia del nuovo cognome", la serie di Saverio Costanzo tratta dal secondo libro della tetralogia best-seller di Elena Ferrante. Gli appassionati però potranno anche vederla al cinema: in esclusiva il 27, 28 e 29 gennaio infatti in alcune sale selezionate verranno proiettati i primi due episodi della nuova stagione.

Gli eventi riprendono esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione. Lila (Gaia Girace) ed Elena (Margherita Mazzucco) hanno sedici anni e si sentono in un vicolo cieco: Lila si è appena sposata ma, nell’assumere il cognome del marito, ha l’impressione di aver perso se stessa; Elena invece è ormai una studentessa modello, ma al banchetto di nozze dell’amica ha capito di non trovarsi bene né nel rione né fuori.

In vacanza a Ischia ritroveranno Nino Sarratore (Francesco Serpico), vecchia conoscenza ora studente universitario di belle speranze, e questo incontro cambia per sempre la natura del loro legame, proiettandole in due mondi completamente diversi. Lila diventerà un’abile venditrice nell’elegante negozio di scarpe della potente famiglia Solara al centro di Napoli; Elena invece continuerà ostinatamente gli studi.