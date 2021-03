“L’amore ai tempi del corona” riflette sulla pandemia

Nella sezione Star di Disney+ arriva la miniserie ideata da Caroline Spencer "L'amore ai tempi del corona" Credit: © Disney Francesco Chignola







Se la pandemia è tutt’altro che finita, il mondo della cultura e dell’arte ha già iniziato a creare opere che riflettono su questi tempi difficili che l’umanità ricorderà per sempre. È il caso, per esempio, di “L’amore ai tempi del corona” (il titolo cita un celebre libro di Gabriel García Márquez, “L’amore ai tempi del colera”), miniserie americana in arrivo su Disney+ (nella sezione “Star”) che racconta quattro storie intrecciate tra loro, ambientate in situazioni di “ordinaria quarantena”, in cui molti di noi si potrebbero riconoscere.

La particolarità è l’idea di mettere al centro i sentimenti (non senza ironia) per mostrare come vengono affrontati in una situazione così eccezionale. Una piccola curiosità: l’ideatrice è Joanna Johnson, nota per il ruolo di Caroline Spencer (e della sorella gemella Karen) in “Beautiful”.