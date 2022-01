“Landscapers”: trama, cast e trailer della serie con Olivia Colman

La miniserie, su Sky e Now, è ispirata alla storia vera dei coniugi Edwards, coinvolti in un inquietante omicidio Olivia Colman e David Thewlis sono i protagonisti di “Landscapers - Un crimine quasi perfetto”, miniserie su Sky e NOW dal 14 gennaio Valentina Barzaghi







Gli amanti del crimine non possono perdere “Landscapers - Un crimine quasi perfetto”, la miniserie Sky/HBO disponibile su Sky e Now dal 14 gennaio, che ricostruisce l’incredibile storia dei coniugi Edwards. Marito e moglie, rispettivamente interpretati dal David Thewlis (“Fargo”) e l’attrice premio Oscar Olivia Colman (“The Crown”, “La favorita”), furono infatti i protagonisti di un misterioso e inquietante omicidio, a cui seguirono un’indagine da parte della polizia e il loro arresto in Inghilterra nel 1998.

La trama

Susan (Colman) e Christopher (Thewlis) Edwards sono una tranquilla coppia di mezza età. O almeno così sembra quando li conosciamo. I due sono infatti ricercati dalla polizia per l’uccisione dei genitori di lei e il furto di una cospicua somma di denaro. La coppia, in fuga da quindici anni, ovvero da quando il crimine è stato commesso, viene arrestata in seguito al ritrovamento dei corpi degli anziani e a un passo falso che permette alla polizia di aprire le indagini. In attesa di giudizio, per la serafica Susan e il più concreto Christopher, si apre una parentesi di ritorno al passato e riesame di quanto accaduto.

Creata e scritta da Ed Sinclair, diretta e sceneggiata da Will Sharpe (“The electrical life of Louis Wain”), la serie si muove parallelamente su due tipi di indagini: quella relativa al crimine commesso - che però non risulta la parte fondamentale - e quella sui suoi protagonisti, sulla loro storia individuale e di coppia. È un racconto doloroso, in cui il pubblico difficilmente riesce a individuare chi sia realmente la parte offesa e che entra in profondità nella testa di Susan e Christopher, provando a immaginare come abbiano ragionato e il forte legame che li ha uniti, reso ancora più inscalfibile dal segreto portato avanti insieme.

Il trailer

Il dramma e il crimine vengono narrati sia con uno sviluppo lineare sia con l’innesto di diversi esperimenti visivi e di genere, motivati da quella che è la più grande passione di Susan: il cinema. Olivia Colman interpreta la donna come al solito magistralmente, riuscendo a trasmettere ogni venatura del suo io: gentilezza, sogno, dolore, follia. Accanto a lei troviamo un perfetto David Thewlis nel ruolo del marito Christopher, un uomo innamorato della vita che ha con sua moglie, a cui è profondamente legato e che farebbe di tutto per sostenere.

Il cast

Nel cast ci sono anche Kate O’Flynn (“Bridget Jones's Baby”), Dipo Ola, Samuel Anderson, David Hayman, Felicity Montagu e Daniel Rigby.