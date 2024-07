“Las Azules”, il coraggio delle prime poliziotte messicane

Apple Tv+ ci porta in un distretto "in crisi" durante gli Anni 70 "Las Azules" Credit: © Apple Tv+ Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Messico, 1971. Per la prima volta nella Storia, quattro donne entrano a far parte del corpo di polizia. Presto però scoprono che la loro assunzione è solo una trovata pubblicitaria per distrarre l’opinione pubblica dalle indagini infruttuose su un serial killer.

Allora decidono che saranno loro a risolvere il caso. È questa la premessa di “Las azules”, nuova serie Apple disponibile dal 31 luglio. E non è tutta finzione: si ispira a una storia vera