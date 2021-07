“L’assistente di volo”, la serie tra commedia e thriller debutta su Now

Questa hostess senza freni si ritrova nel letto sbagliato Kaley Cuoco in "L'assistente di volo" Credit: © Hbo Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

La vita sfrenata di Cassie Bowden sta per cambiare all'improvviso. La protagonista di "L'assistente di volo", nuova serie inedita targata Hbo in arrivo su Now il 1° luglio dalle 21.15 (in contemporanea con la nascita del nuovo canale Sky Serie), lavora per una compagnia aerea e non perde occasione per bere un bicchiere di troppo o per flirtare con i passeggeri più affascinanti. Una di queste spensierate avventure, però, finisce in maniera imprevedibile: dopo una notte passata con uno sconosciuto a Bangkok, Cassie si ritrova nel letto lo sconosciuto... in forma di cadavere.

Spaventata e confusa dai postumi dell'alcol, la hostess cerca incautamente di coprire le sue tracce. Ma quando l’Fbi la contatta per chiarimenti, Cassie decide di indagare in prima persona per svelare il mistero e scagionarsi. Con risultati spesso disastrosi. Kaley Cuoco, la celebre Penny della sitcom “The Big Bang Theory”, illumina questa bella serie tra commedia e thriller con una grande performance che unisce fragilità, autoironia e sensualità. La seconda stagione arriverà nell’autunno del 2022.