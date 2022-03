“Law & Order: Organized Crime” parte su Top Crime

Per tutti i fan delle serie poliziesche, e in particolare della seguitissima "Law & Order: Unità vittime speciali", l’appuntamento è su Top Crime giovedì 3 marzo. Parte infatti lo spin-off del longevo telefim, intitolato "Law & Order: Organized Crime".

A incuriosire è soprattutto il ritorno del protagonista Elliot Stabler, interpretato da Christopher Meloni, che ha lavorato nei diversi spin-off della serie madre. Ma che cosa ci aspetta? Stabler, in seguito all’omicidio della moglie, torna al dipartimento di polizia di New York per far parte di una nuova squadra selezionata contro la criminalità organizzata, guidata dal sergente Ayanna Bell (Danielle Moné Truitt). Ma scopre che negli ultimi dieci anni la città e il sistema giudiziario sono cambiati radicalmente e deve quindi adeguarsi al nuovo metodo di indagini. «Troverete un Elliott più maturo, meno impulsivo, ma profondamente ferito e con un senso di giustizia immutato, che farà di tutto per fare luce sulla morte della moglie, mentre cerca di ricostruire la sua vita» dice Meloni.

Principale antagonista del detective sarà Richard Wheatley (Dylan McDermott), figlio del famigerato mafioso Manfredi Sinatra, ora uomo d’affari e proprietario di un’azienda farmaceutica online. Richard conduce una seconda vita come boss del crimine ed è sospettato dell’omicidio della moglie di Stabler. «Il mondo del crimine mi incuriosisce. Sono cresciuto a New York e vedevo la mafia in giro per la città, osservandola» rivela McDermott. «Inoltre Wheatley è intrigante, una specie di polpo, perché ha le mani in ogni cosa. E poi la ciliegina sulla torta è che si tratta di un sociopatico. È uno di quei criminali a cui piace lasciare un biglietto per farti sapere che era lì. E darà parecchio filo da torcere a Stabler».