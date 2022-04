“Le 7 vite di Léa”: e se vi svegliaste ogni giorno in un corpo diverso?

Una liceale si ritrova nel 1991 per indagare su un delitto nella curiosa serie francese di Netflix "Le 7 vite di Léa" Credit: © Netflix Giusy Cascio







Immaginate di svegliarvi una mattina con le sembianze di un altro e di buttarvi in strada increduli mentre un gruppo di teenager ascolta “Gonna make you sweat (Everybody dance now)”, grande hit degli Anni 90. Ecco, un fantastico viaggio indietro nel tempo di 30 anni è proprio ciò che capita alla protagonista della serie francese “Le 7 vite di Léa”, dal 28 aprile su Netflix.

Dopo aver trovato i resti di un ragazzo di nome Ismaël scomparso nel 1991, Léa (Raika Hazanavicius, già nel cast della versione francese di “Braccialetti rossi”) si risveglia nel corpo di lui e inizia a chiedersi: “Sarà stato un omicidio”? Per una settimana, le indagini prendono nuove pieghe perché Léa… si risveglia ogni giorno in un corpo diverso. E si trova ad affrontare drammi e amori tipici dell’adolescenza da vari punti di vista. La serie (sconsigliata ai minori di 14 anni) è ispirata al romanzo “7 giorni 7 vite” di Nataël Trapp (Mondadori, 18,50 euro), dove però il protagonista era un ragazzo, Leo.