“Le avventure di Snoopy” è su Apple Tv+

La nuova serie dedicata al cane più famoso del mondo e ai suoi amici Peanuts arriva in streaming il 5 febbraio

05 Febbraio 2021 | 15:22 di Valentina Barzaghi

“The Snoopy Show” - o “Le avventure di Snoopy” nella sua versione italiana - è la nuova serie animata targata Apple TV+ disponibile in streaming dal 5 febbraio.

Pensata sia per i fan di vecchia data sia per i più piccoli d’oggi, la serie è stata annunciata lo scorso ottobre in occasione dei 70 anni dall’uscita del primo fumetto cult di Charles M.Schulz.

I sei episodi di “The Snoopy Show”, ciascuno della durata di circa venti minuti e suddiviso in tre storie inedite, vedono protagonisti il cane amico di Charlie Brown e gli altri iconici personaggi della saga Peanuts come Lucy, Linus, Piperita Patty, Franklin, Schroeder. Non manca ovviamente anche l’inseparabile e giallissimo pennuto Woodstock.

Dal salotto di casa al volo aereo, dalla sua cuccia al cinema, dal Far West al mare: sono tante le avventure che Snoopy si trova a vivere nelle nuove puntate giocando, scrivendo, ballando e divertendosi in compagnia dei suoi più affezionati amici.

Nel catalogo Apple Tv+ trovate anche la serie in 12 cortometraggi “Snoopy in Space”, che vede l’eclettico cagnolino protagonista di una serie di missioni spaziali da sogno, nei panni di un astronauta della NASA.