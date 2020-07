“Le Bureau – Sotto copertura”: tutti i segreti di una spia

Su Sky Atlantic e Now Tv torna la spia dei servizi segreti francesi Guillaume Debailly (Mathieu Kassovitz), new entry: Louis Garrell

23 Luglio 2020 | 11:39 di Silvia Perazzino

Tutto riparte da un punto di domanda: la spia dei servizi segreti francesi Guillaume Debailly (Mathieu Kassovitz) è vivo o morto? Dal 15 luglio su Sky Atlantic e Now Tv prende il via la quinta stagione di “Le Bureau - Sotto copertura”, la serie di spionaggio che vede proprio in Kassovitz il suo protagonista principale.



Ritroveremo così Debailly disperso e i suoi colleghi dell’intelligence parigina a indagare sul caso. Ovviamente c’è chi sta dalla sua parte, chi trama nell’ombra e chi l’ha tradito... Riconfermato l’intero cast, conosceremo un nuovo ingresso, Louis Garrel, noto per il film “The Dreamers” di Bertolucci, che interpreterà l’agente segreto Mille Sabords. In un susseguirsi di salti temporali e investigazioni che spaziano dalla Russia ai Paesi arabi, passando per Europa e Stati Uniti, Sabords cerca di avvicinarsi ai servizi sauditi mentre indaga su Paul Lefebvre (uno dei nomi di cui si serve Debailly quando è sotto copertura).



Cosa c’entra la Cia con la sparizione di Debailly? Cosa vogliono i servizi russi? E quelli francesi? E che fine ha fatto Nadia, il grande amore del nostro eroe?