“Le due facce della legge”, due sorelle detective su Giallo

La serie poliziesca francese va in onda in prima visione ogni giovedì dal 4 novembre alle ore 21.10







Due donne che sembrano non avere alcunché in comune ed entrambe hanno a che fare con la giustizia, pur avendone visioni diametralmente opposte. Sono le protagoniste di "Le due facce della legge", la serie poliziesca francese in onda in prima visione su Giallo ogni giovedì dal 4 novembre alle ore 21.10.

Ogni crimine diventa uno spunto di discussione che spesso sfocia nello scontro. Da una parte c’è Justine Rameau (Claire Borotra), una giudice istruttore particolarmente metodica e riflessiva nel modo di svolgere le indagini. Dall’altra Vanessa Tancelin (Constance Gay), una giovane capitana di polizia piuttosto istintiva nei modi e molto audace, che pur di incastrare i delinquenti è ben disposta a infrangere le regole.

Due donne, insomma, lontane anni luce ma che in realtà scoprono di essere più “vicine” di quanto potessero mai immaginare. Già, perché hanno un padre in comune ed è proprio la sua improvvisa morte a far emergere questo legame genetico che avrà non pochi riflessi nella loro vita privata, ma soprattutto in quella professionale. Tra omicidi e rapimenti dei vari casi da risolvere, questo status di sorellastre quanto influirà sul loro modo di

gestire le indagini? Riusciranno anche a superare le distanze caratteriali e condividere il loro rapporto familiare?

Avremo modo di scoprirlo nel corso delle 12 puntate le cui riprese sono cominciate a Strasburgo (Francia) nel luglio del 2020, in piena esplosione della pandemia, e sono state necessariamente interrotte per alcuni mesi fino a novembre.