Le imprese di “Loki” nel multiverso per salvare il futuro

Su Disney+ c’è la seconda stagione della serie Marvel con le avventure del dio dell’inganno Matteo Valsecchi







Si puo' vedere su

Nuovo, ennesimo, capitolo dell’ormai pressoché infinita saga Marvel che da qualche anno mescola serie tv e film, in una trama intrecciata e complicatissima. Dal 6 ottobre è il turno della seconda stagione di “Loki”, la serie tv che ha per protagonista il dio dell’inganno interpretato da Tom Hiddleston.

Nel primo capitolo lo avevamo scoperto vivo e vegeto (anche se era stato ucciso dal cattivissimo Thanos), proiettato all’interno del cosiddetto Multiverso che possiamo riassumere così: non esiste una sola realtà spazio-temporale, ma infinite. Ciascuna di queste con una propria storia e i propri protagonisti. In questo contesto Loki ha incontrato altre versioni di sé, tra cui l’intraprendente Sylvie (Sophia Di Martino), ma soprattutto si è scontrato con Kang (Jonathan Majors), l’uomo più potente e pericoloso del Multiverso. Ora Loki si metterà nuovamente alla sua caccia, aiutato dall’amico Mobius (Owen Wilson), ex agente della Time Variance Authority (Tva), un’organizzazione che esiste al di fuori dello spazio-tempo. Accanto a loro anche la Cacciatrice B-15 (Wunmi Mosaku) e, new entry di questa stagione, OB (Ke Huy Quan), il responsabile del reparto tecnologico della Tva. Come andrà a finire resta un mistero, anche se una cosa è certa: Loki userà tutti i suoi poteri pur di riuscire a impedire che le infinite versioni di Kang restino una minaccia.