“Le indagini di Sister Boniface”, al via su Rai2

Siamo nell’Inghilterra dei primi Anni 60. Sorella Boniface (Lorna Watson) è una suora cattolica del convento di St. Vincent nella città immaginaria di Great Slaughter, nella pittoresca area collinare delle Cotswolds. Oltre ai suoi doveri religiosi in convento, produce vino e ha un dottorato di ricerca in scienze forensi, che le consente di collaborare come consulente scientifico della Polizia locale per risolvere i casi più disparati. Ed è lei la protagonista di "Le indagini di Sister Boniface", la serie britannica al via su Rai2 sabato 9 marzo. La scoperta del cadavere di una domestica durante una festa cittadina, l’omicidio della segretaria di un alto funzionario governativo, la misteriosa morte del frontman di un gruppo rock trovato privo di vita nel suo camerino prima di un concerto, sono solo alcune delle indagini che coinvolgeranno la religiosa. Al suo fianco ci saranno l’ispettore di Polizia Sam Gillespie (Max Brown) e il sergente Felix Livingstone (Jerry Iwu).

"Le indagini di Sister Boniface" è lo spin-off di "Padre Brown", infatti il personaggio di Boniface era stato introdotto in un episodio della famosa serie, interpretato sempre da Lorna Watson. Mentre la sede del convento di St. Vincent è in realtà il Princethorpe College, una scuola privata cattolica vicino a Rugby, nel Warwickshire. La figura della protagonista è originale perché a differenza di altri investigatori in tonaca non indaga per hobby bensì in veste ufficiale, basandosi spesso sull’intuito e sull’esperienza nella Medicina legale, sempre con un pizzico di ironia britannica e tanta umanità. «Credo che nella serie l’equilibrio tra dramma e commedia sia vincente. Inoltre ci riporta agli Anni 60, dove non c’erano i mezzi investigativi di oggi, ma ci si basava molto sulla perspicacia e lo spirito di osservazione» ha commentato Lorna Watson.