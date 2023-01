Le nuove serie Original in uscita su Apple Tv+nel 2023

Dalla terza stagione di "Ted Lasso" alle novità, i titoli che debuttano nei prossimi mesi sulla piattaforma streaming di Apple Cecilia Uzzo







Apple TV+ ha presentato una ricca line-up di serie nuove e di prossima uscita che debutteranno nei prossimi mesi del 2023, fino alla prossima primavera e oltre. Dall'attesissimo ritorno di "Ted Lasso", di cui è stato annunciato l'arrivo in primavera, al debutto delle novità, come "Shrinking", "Dear Edward", "Hello Tomorrow!", "In viaggio con Eugene Levy" e tanti altri titoli.

Le nuove serie in arrivo su Apple Tv+

"Truth Be Told" (stagione 3) – disponibile dal 20 gennaio

La serie ha come protagonista Octavia Spencer nel ruolo di Poppy Scoville, una podcaster disposta a tutto, anche a rischiare la propria vita, per perseguire la verità e la giustizia. Basata sul romanzo "Are You Sleeping" di Kathleen Barber, "Truth Be Told" offre uno sguardo unico sull'ossessione americana per i podcast true crime e conduce il pubblico a considerare quale sia il risvolto della medaglia quando la ricerca della giustizia viene data in pasto all'opinione pubblica. La terza stagione vedrà Poppy concentrarsi su un nuovo caso, mentre Gabrielle Union interpreterà Eva, una preside di liceo schietta e dai modi poco ortodossi che rimane coinvolta in un incidente problematico.

"L'isola delle forme"– disponibile dal 20 gennaio

Basata sulla trilogia bestseller di libri illustrati Shapes di Mac Barnett e Jon Klassen, "L'isola delle forme" è una nuova serie in stop motion per bambini e famiglie. È un racconto intelligente, divertente e stimolante che si svolge su un'isola incantevole e invita gli spettatori a unirsi al serio Quadrato, all'intrepido Cerchio e all'insidioso Triangolo nelle loro avventure, mentre, sempre all'insegna del divertimento, cercano risposte e costruiscono la loro amicizia. Il tutto imparando a gestire e rispettare le reciproche differenze e mostrando ai bambini che l'amicizia può assumere molte forme.

"Dear Edward" – disponibile dal 3 febbraio

La serie, composta da 10 episodi, è adattata dall'omonimo bestseller di Ann Napolitano ed è interpretata da un cast corale che comprende Connie Britton, Taylor Schilling e la new entry Colin O'Brien. Racconta la storia di Edward Adler (O'Brien), un ragazzino di 12 anni che sopravvive a un drammatico incidente aereo di cui restano vittime tutti gli altri passeggeri del volo, compresa la sua famiglia. Mentre Edward e altre persone in tutto il mondo colpite dalla tragedia cercano di dare un senso alla vita dopo l'incidente, si creano amicizie, nascono storie d'amore e si formano comunità inaspettate.

"Hello Tomorrow!" – disponibile dal 17 febbraio

La nuova dramedy Apple Original è interpretata e prodotta da Billy Crudup. Ambientata in un mondo retro-futuro, la serie segue le vicende di un gruppo di venditori ambulanti che vendono multiproprietà lunari. Crudup interpreta Jack, un venditore di grande talento e ambizione, la cui fede incrollabile in un domani più luminoso è fonte di ispirazione per i suoi colleghi, rivitalizza i suoi clienti più disperati, ma minaccia di lasciarlo pericolosamente perso nel sogno stesso che lo sostiene.

"Liaison" – disponibile dal 24 febbraio

La nuova serie thriller in sei episodi è interpretata da Vincent Cassel ed Eva Green, nonché la prima serie Apple Original in lingua francese e inglese. La serie combina l'azione con una trama imprevedibile che si sviluppa su più livelli, in cui spionaggio e intrighi politici intralciano una lunga e appassionata storia di amore: un thriller contemporaneo ad alta tensione che indaga su quanto gli errori del nostro passato hanno il potenziale per distruggere il nostro futuro.

"In viaggio con Eugene Levy" – disponibile dal 24 febbraio

"In viaggio con Eugene Levy" segue Levy in viaggio verso alcune delle destinazioni più belle e spettacolari del mondo, vivendo emozionanti avventure con nuovi amici, tra cui l'immersione in un bagno di suoni alle Maldive, il galleggiamento sul ghiaccio in Finlandia, il contatto con la Nazione Navajo nello Utah, il comando di una barca a vela a Lisbona, l'assaggio della cultura culinaria di Tokyo e il viaggio nella giungla della Costa Rica. Lungo il percorso, Levy soggiorna anche in hotel straordinari, tra cui lo storico Gritti Palace di Venezia e un hotel sospeso sui binari di una ferrovia sopra il Parco Nazionale Kruger in Sudafrica.

"Shrinking"– disponibile dal 27 febbraio

La nuova commedia Apple Original segue le vicende di un terapeuta in lutto (interpretato da Jason Segel) che inizia a infrangere le regole col dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa, ignorando così la sua formazione e la sua etica e ritrovandosi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone... compresa la sua. Accanto a Jason Segel e Harrison Ford, nel cast della serie troviamo Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie e Lukita Maxwell.

"Extrapolations - Oltre il limite" – disponibile dal 17 marzo

Avvincente dramma ambientato in un futuro prossimo in cui gli effetti caotici del cambiamento climatico sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana. Otto storie da tutto il mondo che intrecciano amore, lavoro, fede e famiglia porteranno il pubblico a esplorare le scelte più intime, quelle in grado di cambiare la vita e che devono essere affrontate quando il pianeta si trasforma più velocemente della popolazione. Ogni storia è diversa, ma la lotta per il nostro futuro è universale e, quando il destino dell'umanità si scontra con un orologio che ticchetta, la battaglia tra coraggio e compiacimento si fa sempre più urgente. Siamo abbastanza coraggiosi da diventare la soluzione alla nostra stessa rovina prima che sia troppo tardi? Con un cast stellare che vede protagonisti Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Daveed Diggs, Edward Norton, Diane Lane, Tahar Rahim, Yara Shahidi, Matthew Rhys, Gemma Chan, David Schwimmer, Adarsh Gourav, Keri Russell, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Eiza González, Murray Bartlett, Indira Varma, Tobey Maguire, MaameYaa Boafo, Hari Nef, Heather Graham, Michael Gandolfini, Cherry Jones, Gaz Choudhry, Ben Harper, Judd Hirsch e Neska Rose.

"My Kind of Country"– disponibile dal 24 marzo

Con Reese Witherspoon e Kacey Musgraves, "My Kind of Country" intende reinterpretare i talent show musicali, abbattendo le barriere nella musica country e offrendo una straordinaria opportunità ad artisti provenienti da tutto il mondo. Gli scout Allen, Guyton e Peck selezionano una serie di artisti emergenti a testa per invitarli nella casa della musica country a Nashville, nel Tennessee, e aiutarli a mostrare al pubblico il proprio talento. Il vincitore del concorso riceverà un premio da Apple Music che gli cambierà la vita, offrendo un supporto discografico e un'esposizione senza precedenti sulla piattaforma.

"Ted Lasso" (stagione 3) – in uscita in primavera

Dopo essere diventata una delle commedie più celebri della storia, grazie alle due vittorie agli Emmy per la prima e la seconda stagione, "Ted Lasso" tornerà per la sua attesissima terza stagione nella prossima primavera. La serie ha come protagonista Jason Sudeikis nei panni di Ted Lasso, un allenatore di football universitario del Kansas assunto per allenare una squadra di calcio professionistica in Inghilterra, nonostante non abbia alcuna esperienza come allenatore di calcio. Ma ciò che gli manca nella conoscenza, lo compensa con ottimismo, determinazione da sfavorito... e biscotti.

"Schmigadoon" (stagione 2) – disponibile dal 7 aprile

La comedy musicale torna con sei episodi ricchi di canzoni originali e guest star tutte nuove. Dopo aver trovato il vero amore nella città di Schmigadoon, la seconda stagione della serie ritroverà Josh (Keegan-Michael Key) e Melissa (Cecily Strong) a Schmicago, il mondo rivisitato dei musical degli Anni 60 e 70. La nuova stagione, che includerà nuovi brani originali del co-creatore e produttore esecutivo Cinco Paul, ritrova protagonisti Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Ariana DeBose, Martin Short, Dove Cameron, Jaime Camil, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Ann Harada, Jane Krakowski e Aaron Tveit; a loro si uniranno Tituss Burgess e Patrick Page.

"The Last Thing He Told Me" – disponibile dal 14 aprile

Interpretata e prodotta da Jennifer Garner "The Last Thing He Told Me" è una nuova avvincente serie basata sull'omonimo romanzo di Laura Dave, bestseller numero 1 del New York Times. La serie segue Hannah (Garner), una donna che deve instaurare un rapporto con la figliastra sedicenne Bailey (Angourie Rice) per scoprire la verità sul motivo della misteriosa scomparsa del marito.

"Jane" – disponibile dal 14 aprile

Questa serie in dieci episodi è pensata per famiglie e bambini e ispirata al lavoro della dottoressa Jane Goodall. Ava Louise Murchison ("Reacher") interpreta Jane Garcia, un'ambientalista in erba di 9 anni che cerca di salvare animali in via di estinzione. Usando la sua potente immaginazione - insieme ai suoi migliori amici David, interpretato da Mason Blomberg ("Shameless"), e lo scimpanzé Greybeard - sarà protagonista di mirabolanti avventure per aiutare a proteggere gli animali selvatici in tutto il mondo.

"The Afterparty" (stagione 2) – disponibile dal 28 aprile

Anche la seconda stagione di "The Afterparty" rivisita il racconto di una serata fatale secondo la prospettiva di un personaggio diverso, il tutto attraverso un proprio stile visivo e un genere cinematografico che si adatta alla personalità del narratore. Nei nuovi dieci episodi, un matrimonio viene rovinato dall'omicidio dello sposo e tutti gli invitati sono sospettati. La detective Danner (Tiffany Haddish) torna per aiutare Aniq (Sam Richardson) e Zoë (Zoë Chao) a risolvere il caso, interrogando i membri della famiglia, gli amanti e i soci d'affari, e ascoltando il racconto del weekend da parte di ogni sospettato, ognuno con la propria prospettiva e il proprio stile visivo.

"Città in fiamme" – disponibile dal 12 maggio

Ispirata all'omonimo romanzo di Garth Risk Hallberg, la serie drammatica è composta da otto episodi scritti da Josh Schwartz e Stephanie Savage. Una studentessa della NYU viene uccisa a Central Park il 4 luglio 2003: Samantha è sola, non ci sono testimoni e le prove a disposizione sono molto scarse. La band dei suoi amici sta suonando nel suo locale preferito quando lei esce per incontrare qualcuno, promettendo di tornare, ma non lo farà mai. Mentre si indaga sul crimine, si scopre che lei è il collegamento cruciale tra una serie di misteriosi incendi in tutta la città, la ribalta musicale del centro cittadino e una ricca famiglia di immobiliaristi dei quartieri alti logorata dai molti segreti che custodisce.

"The Big Door Prize" – in uscita in primavera

"The Big Door Prize" è una commedia commovente creata dal vincitore dell'Emmy David West Read ("Schitt's Creek") e interpretata da un cast corale guidato da Chris O'Dowd, Gabrielle Dennis, Ally Maki, Josh Segarra, Damon Gupton, Crystal Fox, Sammy Fourlas e Djouliet Amara. Basata sull'omonimo romanzo di M.O. Walsh, la serie racconta la storia di una piccola città che cambia per sempre quando una misteriosa macchina appare nell'emporio, promettendo di rivelare il vero potenziale di vita di ogni residente.

"Swagger" (stagione 2) – in uscita a giugno

La serie dramedy sportiva del creatore, showrunner e regista Reggie Rock Bythewood tornerà per la sua seconda stagione il prossimo giugno. Dai produttori esecutivi Bythewood, la superstar dell'NBA Kevin Durant, Brian Grazer e Rich Kleiman e ispirata alle esperienze dello stesso Durant, "Swagger" esplora il mondo del basket giovanile, i giocatori, le loro famiglie e gli allenatori che camminano sul confine sottile tra sogni e ambizione, opportunismo e corruzione. Fuori dal campo, lo show rivela cosa vuol dire crescere in America.